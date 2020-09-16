Törene Trump'ın yanı sıra, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katıldı. Trump, imza töreninde yaptığı konuşmada, törene katılan liderlere teşekkür ederek, "Bugün, tarihin akışını değiştirmek için buradayız. Yıllar süren bölünme ve çatışmadan sonra, yeni Orta Doğu'nun şafağındayız" diyerek başka ülkelerin de İsrail ile barış anlaşmaları imzalayacağını söyledi. Filistin yönetimi, imzalanan anlaşmalara sert tepki göstererek, “Bu anlaşmalar barışı sağlamayacak” açıklaması yaptı.
Siyonizmin kuklaları Beyaz Saray’da
16.09.2020 - 04:24 | Son Güncelleme: 16.09.2020 - 04:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn arasında varılan "ilişkilerin normalleştirilmesi"ne yönelik anlaşmalar, ABD Başkanı Donald Trump'ın ev sahipliğinde Beyaz Saray'da düzenlenen törenle imzalandı.
Etiketler : Birleşik Arap Emirlikleri,donald trump,israil,
732167 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/732167.aspx
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