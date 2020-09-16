Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Törene Trump'ın yanı sıra, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, BAE Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ve Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyani katıldı. Trump, imza töreninde yaptığı konuşmada, törene katılan liderlere teşekkür ederek, "Bugün, tarihin akışını değiştirmek için buradayız. Yıllar süren bölünme ve çatışmadan sonra, yeni Orta Doğu'nun şafağındayız" diyerek başka ülkelerin de İsrail ile barış anlaşmaları imzalayacağını söyledi. Filistin yönetimi, imzalanan anlaşmalara sert tepki göstererek, “Bu anlaşmalar barışı sağlamayacak” açıklaması yaptı.