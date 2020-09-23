Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ermenistan'ın, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ bölgesini ve çevresindeki yedi bölgeyi işgal ettiğini hatırlatan Aliyev "1993 yılında kabul edilen dört BM Güvenlik Konseyi kararı, Ermeni işgal altındaki Azerbaycan topraklarından derhâl ve şartsız geri çekilmesini talep ediyor. Ermenistan bu kararları hâlâ görmezden geliyor" dedi. Ermeni silahlı kuvvetlerini geri çekilmesi için uyaran Aliyev "Ermenistan Başbakanı, Azerbaycan'a karşı askerî operasyonlara katılmak zorunda kalacak on binlerce sivilden oluşan silahlı sivil gönüllü gruplarının kurulduğunu duyurdu. Bu, Ermeni liderliğinin yeni saldırgan niyetini açıkça göstermektedir. Ermenistan Savunma Bakanı ‘yeni topraklar için yeni savaş’ açıklamalarıyla tehdit ediyor. Agresif söylemler, Ermenistan'ın yeni bir saldırıya hazırlandığını gösteriyor. BM'yi ve uluslararası toplumu Ermenistan'ın daha fazla askeri saldırganlığından kaçınmaya çağırıyoruz. Provokasyonların ve gerilimlerin tırmanmasının sorumluluğu Ermenistan liderliğine aittir” dedi. Aliyev, bölgede barış için Azerbaycan'ın işgal altındaki bütün topraklarından Ermeni silahlı kuvvetlerinin geri çekmesi gerektiğini söyledi.

SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ

Öte yandan Azerbaycan Cumhuriyeti Seferberlik ve Askere Alma Hizmetleri Birimi, yedek kuvvetleri askerî göreve çağırdı. Seferberlik ilanı, Ermenistan’ın sınırdaki Tovuz bölgesine yönelik saldırıları sonrası geldi.