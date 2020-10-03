Beyaz Saray, Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.
ABD Başkanı Trump tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı
03.10.2020 - 00:24 | Son Güncelleme: 03.10.2020 - 00:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beyaz Saray, Covid-19'a yakalanan ABD Başkanı Donald Trump'ın tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüleceğini ve burada birkaç gün kalacağını bildirdi.
Etiketler : donald trump,abd,koronavirüs,covid-19,
736198 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/736198.aspx
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