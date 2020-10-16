Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir radyo mülakatında konuşan bakan, "Azerbaycanlıların yaptıkları karşısında Ermenistan'ın kendini savunacağını umut ediyoruz" dedi.

Ateşkese uyulması ve barışçıl çözüm çağrılarını yineleyen Pompeo, gerginliğin daha da tırmanmaması için uluslararası aktörlerin bölgeye müdahale etmemesi gerektiğini söyledi. Amerikalı bakan, Dağlık Karabağ sorununu tarihi ve karmaşık olarak niteledi.

"Türkler riskleri ve gerilimi tırmandırıyor"

Pompeo, Türkiye ile ilgili ise "Şimdi bir de Türkler var. Duruma dahil olup Azerbaycan'a kaynak sağlayarak riskleri tırmandırdılar, Dağlık Karabağ denilen bölgedeki tarihi savaşta ateş gücünü arttırdılar."

Güçlü Ermeni diasporasına sahip olmasında rağmen Bakü ile stratejik ilişkileri de güçlendiren ABD, Dağlık Karabağ krizinde son iki haftadır tarafsız bir tutum sergileyerek, tarafları diyaloğa davet etmişti.

ABD, krize barış çözüm bulma amacıyla kurulan Minsk Grubu'nun eş başkanlarından biri. Arabuluculuk rollerini üstlenen diğer eş başkanlar ise Rusya ve Fransa.