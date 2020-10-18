Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sahadan ilk gaz akışının 2023’te başlayacağını belirten İngiliz Reuters haber ajansı keşfin Türkiye’nin enerji ithalatında Rusya, İran ve Azerbaycan’a olan bağımlılığını azaltacağını bildirdi. Ajans, bir Türk yetkiliye dayanarak 2025’ten itibaren yıllık 15 milyar metreküp gaz akışı öngörüldüğünü kaydetti. Amerikan Associated Press ajansı ise, “Enerji uzmanları 405 milyar metreküplük doğal gazın önemli olduğunu ama Türkiye’nin bölgesel enerji merkezi olmasına yetmeyeceği görüşünde” ifadesini kullandı. Fransız AFP haber ajansı da Türkiye’nin, “koronavirüs salgını sebebiyle ekonominin hassas olduğu, mahalli para biriminin de zayıfladığı bir zamanda yüksek maliyetli enerjiye olan bağımlılığının hafiflemesini ümit ettiğini” kaydetti. Ajans, uzmanlara dayanarak denizden gaz çıkarmanın çok pahalı olduğuna ve uzun sürdüğüne işaret etti. Suudi Arabistan finansıyla İngiltere'nin başkenti Londra'dan Arap dünyasına yayın yapan Şark-ül Evsat gazetesi de Türkiye’nin uzun vadeli doğal gaz alım sözleşmelerinin dörtte birden fazlasının süresinin önümüzdeki sene dolacağını, bunun da Türkiye’nin pazarlık gücünü artıracağı ve ona daha iyi fiyattan sözleşme yapma fırsatı vereceğini bildirdi.