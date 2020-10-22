Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lefkoşa'daki KKTC vatandaşlarına yeni Cumhurbaşkanı Tatar ile ilgili görüşlerini soruldu. Esnaf Zülfikar Öznur, Tatar'ın seçilmesinin KKTC için iyi olduğunu belirterek "Tatar'dan umutluyum. Türkiye'den ayrılmayız çünkü ana vatanımızdır. Ersin Tatar, Türkiye'ye bağlıdır. Sayın Tatar'ı, uzun zamandır tanırım, iyi insan, dürüst ve milliyetçi bir insandır. Bizi hiçbir zaman gâvura teslim etmez" dedi. Emekli Hüseyin Dikbaş da Tatar'ın Rum kesimiyle yürütülecek müzakere sürecinde güçlü duracağına inandığına vurguladı ve KKTC halkının da buna inanarak seçtiğini ifade etti. 61 yaşındaki esnaf Ahmet Cabacaba da "Bana göre Tatar, Türkiye ile uyum içinde olacak bir cumhurbaşkanı. Bu, bizim memleketimiz için daha hayırlı olacaktır. Rum kesimi bir anlaşma istemesi hâlinde bunu Tatar'la gerçekleştirebiliriz" dedi. Memur Merve Üresin de "Tatar'ın seçimi kazanmasından mutluyum. Sayın Tatar'ın bu görevi yerine getireceğinden fazlasıyla umutluyum. Ülkemize çok hayırlı olacağına inanmaktayım" diye konuştu.