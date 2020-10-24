Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daily Mail gazetesi, son günlerde koronavirüs vakalarında patlama yaşanınca bu kameraların insanlara çevrildiğini bildirdi.

Kameraların arkasındaki yapay zekayı geliştiren Vivacity Labs, “sosyal mesafeyle ilgili bilgi toplamaya katkılarından” dolayı ülke yönetimi tarafından 50 bin sterlin ile ödüllendirildi. Gazete, 16 şehirde yayaların sosyal mesafeye göre takip edildiğini, hükümetin de bu bilgiler ışığında tedbirler alıp kısıtlamalar getirdiğini bildirdi.

İnsanlara haber verilmeden yapılan bu uygulama tepki çekti.

Eski Muhafazakar Parti lideri Sir Iain Duncan Smith, “Böyle bir şeyi ancak Çin gibi ülkeler yapar. Özgürlüklerimizi kaybediyoruz. Bu çılgınlık” dedi.