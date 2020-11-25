Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Güney Afrika’da aslanların korunması için kurulan doğal hayat alanı Glen Garriff Conservation’da en büyük ilgiyi uzun ve gür yeleleriyle beyaz aslan görüyor.

Moya isimli 6 yaşındaki erkek aslan, heybetli ve etkileyici görünümüyle dikkat çekiyor.

“Ormanın kralı” unvanını fazlasıyla hak eden Moya’nın fotoğraflarını çeken İngiliz fotoğrafçı Simon Needham, “Hayvanları severim ama Moya, ilk bakışta görünümüyle beni esir aldı. Uzun süre etkisinden çıkamadım” dedi.

Simon, Moya’nın fotoğraflarıyla dikkatleri hayvan barınaklarıyla aslan nüfusuna çekmek istediğini söyledi.

Çok nadir bulunan beyaz aslanlardan dünyada sadece 30 adet kaldı.