Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Bu ülkelerden biri de, eski Yugoslavya'yı oluşturan altı cumhuriyetten biri olan ve 2006 yılında referandumla Sırbistan'dan bağımsızlığını ilan eden Karadağ. Karadağ’ın talebi üzerine, Afrika ülkeleri başta olmak üzere 25 ülkede bu ülke vatandaşlarına konsolosluk hizmetini Türkiye verecek. 18 Afrika ülkesinin yanı sıra Bahreyn, Kırgızistan, Umman, Filistin, Tacikistan, Dominik Cumhuriyeti ve Özbekistan’da zor duruma düşen Karadağ vatandaşlarına Türkiye konsolosluk desteğinde bulunacak. Bu doğrultuda Karadağlılara tutuklama ve hapis cezası durumunda konsolosluk yardımı sunulacak. Ayrıca ülkelerine geri gidebilmeleri için seyahat belgesi düzenleme veya ihtiyaç duymaları hâlinde hükûmetlerinden mali destek almalarına aracılık edilecek.