Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dünya çapında yüz binlerce cana mal olan koronavirüs pandemisi birinci yılını doldurdu ancak henüz kaynağına ilişkin kesin bir sonuç yok. Çinli yetkililer, virüsün tespit edildiğine inanılan mağaralarda sıkı bir kontrol uyguluyor. Dünyanın birçok yerinden bilim insanları ve gazeteciler bölgeye giderek bilgi toplamaya çalışıyor. Ancak Çin hükûmetinin zorluk çıkardığı ifade ediliyor.

Son olarak Associated Press ajansı, bölgedeki erişim engelini haberleştirdi. Pekin hükûmeti Covid-19 pandemisinin kaynağının araştırılması için yüz binlerce dolar parayla birlikte izin dağıttığını açıkladı. Ancak bu izinler sistem dışından kimseye verilmiyor. İzin alanların çoğu Çin Halk Ordusuyla ilişkili kurumlarda ya da şirketlerde çalışıyor. Ayrıca elde edilen bulgular da devlet incelemeden açıklanmıyor.

Bölgede yarasalardan örnek toplayabilen bir ekibin malzemelerine polis tarafından el konulduğu bildirildi. Covid-19'a genetik olarak en çok benzeyen tür sekiz yıl önce Çin'in güneyinde tespit edilmişti. 2012'de üç madenci gizemli bir şekilde zatürreden ölmüştü. Yarasa kaynaklı olan virüsün direkt olarak insanlara bulaşması mümkün değil. Bu yüzden virüsün önce başka bir taşıyıcıya bulaşması gerekiyor. Burada mutasyona uğrayan virüsün insanlara bulaşabilir hâle geldiği belirtiliyor.