Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

Yeni ABD Başkanı Joe Biden gö-revi resmî olarak devralmasının hemen ardından Trump döneminde alınan kararları değiştirmeye başladı. Önümüzdeki süreçte farklı bir ABD politikasının izleneceğinin sinyallerini veren Biden, görevindeki ilk gününde Trump'ın politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza attı. İlk olarak bütün federal çalışanlara ve federal alanlara maske zorunluluğu getiren Biden, hükûmete tekrar Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) katılma emri verdi. Paris İklim Anlaşmasına tekrar girme emri veren Biden, Müslüman ülkelere yönelik seyahat yasağını da kaldırdı. Trump döneminde alınan ve Arctic Ulusal Vahşi Hayat Koruma Bölgesinde petrol arama izni veren kararı iptal etti. Trump döneminin en tartışmalı kararlarından biri olan Meksika sınırına örülen duvara sağlanan fonların kesilmesine yönelik de bir kararname imzaladı. Biden, Obama'nın yedi yıl değerlendirdikten sonra çevresel sebeplerle Kasım 2015'te reddettiği ancak Donald Trump'ın onayladığı Keystone XL petrol boru hattı projesinin iptaline yönelik kararnameye de imza attı.

ÇİN'E KARŞI DAHA ILIMLI

Trump yönetiminde başlayan ve son dönemlerde Çinli şirketlere uygulanan engellemelerle giderek tırmanan ABD-Çin ticaret savaşı, yeni dönemde Biden’ın da en çok vakit ayıracağı problemlerden biri olarak görülüyor. Çin'e karşı izlenilen sert politikanın, Biden döneminde yerine daha "ılımlı" bir havaya bırakacağı öngörülüyor. Joe Biden'ın Pekin ile ilişkilerin düzeltilmesi için çaba harcaması bekleniyor.

NATO'YU GÜÇLENDİRECEK

NATO konusunda Biden’ın, Trump'ın tam tersi adımlar atması bekleniyor. Trump’ın, NATO’yu “modası geçmiş” bir ittifak olarak nitelendirmesi ve ABD’yi NATO’dan çekebileceğine yönelik üstü örtülü sözlerinin aksine Biden'ın güçlü NATO ittifakını savunacağı belirtiliyor.

TÜRKİYE İLE TEMAS ARTACAK

Biden'i bekleyen en önemli konulardan bir diğeri Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğini. Eski ABD Başkanı Barack Obama yönetiminden başlayarak Trump döneminde de artarak devam eden Ankara-Washington ilişkisindeki ihtilaflı konular, yeni dönemde iki ülkenin gündeminde olacak. NATO'yu kuvvetlendirmeyi planlayan Biden, NATO'nun ekonomik, askeri ve stratejik olarak en etkili ülkelerinden Türkiye ile de temaslarını artıracak. Türkiye'nin Rusya'dan satın aldığı S-400 füzelerini öne sürülerek F-35 projesinden çıkarılması yeniden gözden geçirilecek. Ankara, Biden yönetiminden terör örgütü PKK/YPG ile ABD'nin iş birliğini sonlandırması ve FETÖ’nün elebaşı Fetullah Gülen'in iadesini talep edecek. Trump döneminde somut adımlar atılmayan çeşitli konularda Washington'dan çözüm odaklı adımlar bekleniyor. Biden’ın Orta Doğu coğrafyasında ise Trump'ın aksine denge politikası izlemesi bekleniyor. Uzmanlara göre Biden, sadece İran'a karşı cephe alan Arap ülkeleriyle değil, bölgedeki diğer ülkelerler de dengeli bir ilişki kuracak.

BEYAZ SARAY SÖZCÜSÜ: KÜRESEL MASAYA GERİ DÖNÜYORUZ

Beyaz Saray'ın yeni Sözcüsü Jen Psaki ilk basın toplantısını düzenledi. ABD'nin dış politikada etkin rol oynayacağını söyleyen Psaki "ABD küresel masaya geri dönüyor" dedi. Biden'ın yabancı ülke liderlerinden kiminle görüşeceği sorusu üzerine Psaki "Biden, ilk yabancı lider ile görüşmesini Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile cuma günü (bugün) gerçekleştirecek" ifadesini kullandı. Psaki, Biden'ın Covid-19 teşvik paketi için de etkin rol oynayacağına işaret ederek "Biden'ın her sabah uyandığında ve her akşam uyuduğundaki önceliği, Covid-19 pandemisini kontrol altına almaktır" diye konuştu. Senatoda Donald Trump'a yönelik devam eden azil soruşturmasına ilişkin ise Psaki, bu durumu Senato’ya bıraktıklarını aktardı. Psaki, 6 Ocak'taki Kongre baskınının ardından, Biden'ın Trump'ı sorumlu tutup tutmayacağının sorulması üzerine de "Bu durumu Kongre’ye bırakıyoruz" diye cevaplandırdı.