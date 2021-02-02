Genç kazazede, bu süre zarfında ilk kez iyileşme belirtileri gösterdi ve sevdiklerine göz kırpmaya ve tebessüm etmeye başladı. Flavill’in, kaldırıldığı nörolojik rehabilitasyon merkezi Adderley Green’de komada iki kere Covid-19’a yakalandığı açıklandı. Genç, hiç farkında olmadan iki keresinde de hastalığı atlatmayı başardı. Flavill, İngiltere’de koronavirüs sebebiyle ilk karantinanın başlatılmasından 3 hafta önce kaza geçirdiği için salgından da habersiz.
Komada iki defa Covid-19 geçirdi
02.02.2021 - 12:35 | Son Güncelleme: 02.02.2021 - 12:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’de Joseph Flavill’e (19), 1 Mart’ta evinin yakınlarında araba çarptı. Hastaneye kaldırılan Flavill, 11 ay komada kaldı.
Etiketler : ingiltere,covid,koma,
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