Genç kazazede, bu süre zarfında ilk kez iyileşme belirtileri gösterdi ve sevdiklerine göz kırpmaya ve tebessüm etmeye başladı. Flavill’in, kaldırıldığı nörolojik rehabilitasyon merkezi Adderley Green’de komada iki kere Covid-19’a yakalandığı açıklandı. Genç, hiç farkında olmadan iki keresinde de hastalığı atlatmayı başardı. Flavill, İngiltere’de koronavirüs sebebiyle ilk karantinanın başlatılmasından 3 hafta önce kaza geçirdiği için salgından da habersiz. 