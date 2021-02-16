Bakan Linde, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Kuzey Irak'ta terör eyleminde hayatını kaybeden Türk vatandaşlarının ailelerine en derin taziyelerimi sunuyorum. Türk halkıyla dayanışma içindeyiz" ifadelerini kullandı.
İsveç, 13 şehit için Türkiye'ye başsağlığı diledi
16.02.2021 - 18:02 | Son Güncelleme: 16.02.2021 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Irak'ın Gara bölgesinde terör örgütü PKK tarafından şehit edilen 13 Türk vatandaşı için başsağlığı diledi.
Etiketler : isveç,şehit,taziye,
768171 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/768171.aspx
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