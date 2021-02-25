Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UAEA'nın müfettişlerinin üye ülkelerle paylaştığı raporda, Tahran yönetiminin daha önce duyurduğu gibi yüzde 20 oranında zenginleştirilmiş uranyum ürettiği belirtildi. Rapora göre İran, zenginleştirilmiş uranyum stokunu 2 Kasım'da bildirilen yaklaşık 2 bin 442 kilogramdan 2 bin 968 kilograma yükseltti. Zenginleştirilmiş uranyum stokunu yaklaşık üç tona yükselten İran, nükleer anlaşmada izin verilen oranın yaklaşık 15 kat üzerine çıktı.

UAE'nın raporunun ardından ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price'dan açıklama geldi. Price, İran'ın 2015'te imzalanan Ortak Kapsamlı Eylem Planı (OKEP) anlaşmasında belirlenen uranyum zenginleştirme sınırlarını aşmaya devam ettiğini belirtti. Tahran'ın önceki gün UAEA müfettişlerine özel denetim izinleri veren Ek Protokol'ü askıya aldığını da hatırlatan Sözcü Price "Nükleer konusundaki sınırlamalarından uzaklaşan İran yanlış yöne gidiyor" dedi.

Öte yandan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ABD'deki yeni yönetimin iyi sözler söylediğini ve bazı olumlu adımlar attığını ancak bunların yeterli olmadığını belirtti. Ruhani, ABD'nin yeni yönetiminden ülkesine yönelik müeyyideleri durdurmasını ve bunu yapması hâlinde müzakere yolunun açılacağını söyledi.