Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Daha önce de Danimarka, Norveç, İzlanda ve Bulgaristan yasak kararı almıştı. İtalya, Almanya ve Fransa da belli yaşın üzerinde kişilere AstraZeneca aşısı yaptırmıyor. Birlik içinde zaten aşı yetersizliği yaşanırken bu aşının da devre dışı kalmasıyla kaos yaşanmaya başladı.

Avrupa Birliği, insan hakları sebebiyle sık sık eleştirdiği ve yaptırım uygulamayı düşündüğü Rusya’nın kapısını çalmayı planlıyor.

Avrupa kurumları Rusya’nın Sputnik V aşısının uygunluğunu gözden geçiriyor. Rus aşısını finanse eden Doğrudan Yatırım Fonu’nun başkanı Kirill Dmitriev, Sputnik V aşısı konusunda İtalya, İspanya, Fransa ve Almanya ile anlaşmalar yaptıklarını açıkladı. Dmitriev, “Avrupa İlaç Ajansı’ndan onay çıktıktan sonra fabrikalarımız bu ülkelere sevkiyata başlayacak” dedi. Gerçekleşmesi halinde bunun, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin için büyük bir PR çalışması olacağı ifade ediliyor.

Aşı yetersizliğinden dolayı Avrupa Birliği’nde Macaristan’ın başını çektiği bazı ülkeler zaten Sputnik V aşısı kullanmaya başlamıştı.