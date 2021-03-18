Görüntülerde Modern Mobility mağazasına gelen soyguncu, uzun süre tekmeledikten sonra kırarak kapıyı açıyor ve Cabin Car denilen araba şeklindeki scootera atlayıp kaçıyor. Olay cumartesi akşamı yaşandı, hırsız halen yakalanamadı. Çalınan aracın değeri 10.000 sterlin (100.000 TL). Mağaza müdürü Nick Partridge, “O, dükkandaki en pahalı üründü” diye dert yandı. Polis, görüntülerden yola çıkarak hırsızı yakalamaya çalışıyor.
İngiltere’de ilginç hırsızlık
18.03.2021 - 16:11 | Son Güncelleme: 18.03.2021 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İngiltere’nin Leicester şehrinde güvenlik kameralarına ilginç bir hırsızlık vakası takıldı.
Etiketler : İngiltere,
775579 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/dunya/775579.aspx
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