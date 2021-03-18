Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Görüntülerde Modern Mobility mağazasına gelen soyguncu, uzun süre tekmeledikten sonra kırarak kapıyı açıyor ve Cabin Car denilen araba şeklindeki scootera atlayıp kaçıyor. Olay cumartesi akşamı yaşandı, hırsız halen yakalanamadı. Çalınan aracın değeri 10.000 sterlin (100.000 TL). Mağaza müdürü Nick Partridge, “O, dükkandaki en pahalı üründü” diye dert yandı. Polis, görüntülerden yola çıkarak hırsızı yakalamaya çalışıyor.