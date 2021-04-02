Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, dün televizyondan millete hitaben yaptığı konuşmada salgının hızlandığını, kontrolü kaybetmek üzere olduklarını söyledi ve insanlardan evde kalmalarını, çocuklarını da okula göndermemelerini istedi. Bugün mecliste yapılan oturumda muhalif milletvekilleri Macron’u topa tuttu. Macron’un getirdiği yeni tedbirlerle ilgili paketin oylamasını boykot edeceklerini ifade eden solcu Boyun Eğmeyen Fransa partisi milletvekili Jean-Luc Mélenchon, Macron’un açıklamalarının “1 Nisan şakası” gibi olduğunu, Fransa Cumhurbaşkanı’nın “kral gibi davrandığını” ve kendisini “ülkedeki en iyi virolog” gibi gördüğünü söyledi. Cumhuriyetçi Parti’den Damien Abad da salgınla mücadelede çok yavaş davranmakla suçladığı Macron’u, aşağılayıcı bir mağlubiyetle sonuçlanan Rusya’ya saldırı öncesinde Napolyon’un küstahlığı içinde olmakla itham etti. Aşırı sağcı Milli Birlik Partisi lideri Marine Le Pen de Macron’un sağlık sistemi ve ekonomiyi kaosa soktuğunu savundu. Fransız basını da bugün Macron’u eleştiren manşetlerle çıktı.