Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurumu (MHRA) da AstraZeneca aşısının 30 yaş altındaki kişilere uygulanmaması gerektiğine hükmetti. Aylardır eleştirilerin odağında olmasına rağmen AstraZeneca firmasının patronu Pascal Soriot hiçbir açıklama yapmadı. Bu durum, aşının yatırımcılarında tepkilere yol açtı. Soriot Avustralya’da yaşıyor ve firmanın işlerini uzaktan takip ediyor. Aşıya fon sağlayan kuruluşlardan birinin yöneticisi Ketan Patel, “Uzaktan çalışmasını anlıyorum ama yine de insanlar ‘Pascal nerede?’ diye soruyor. Aşıyı kamuya karşı savunamadı. Daha iyi halkla ilişkiler çalışması yapabilirdi” derken hissedarlardan Royal London yöneticileri de, “Uzaktan çalışabilir ama en azından İngiltere’de olsaydı” dediler. AstraZeneca sözcüsü, tepkiler üzerine, Soriot’un seyahat kısıtlamaları kalkar kalkmaz ülkeye geleceğini açıkladı.