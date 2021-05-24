Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hindistan'da koronavirüs salgını nedeniyle alınan önlemler, halkı farklı çözümlere yöneltti. Günlük vaka sayısında rekor kırmaya devam eden ülkede bir çift, Covid-19 kısıtlamalarından kaçmak için kiraladıkları yolcu uçağında düğün yaptı. İki saat süren ve sosyal mesafe ile maske kuralına uyulmadığı görülen uçaktaki düğüne 161 kişi katıldı.

Hindistan'da Covid-19 salgını nedeniyle, birçok eyalet ve şehirde sokağa çıkma yasağı uygulaması devam ediyor. Salgınla mücadele kapsamında düğün gibi toplu etkinlikler ise sınırlı konuk sayısıyla yapılıyor.

Hindistan'da hasta kabul alarmı! Kriket sahaları karantina alanı oldu Koronavirüs sürecinde sağlık sisteminin adeta çöktüğü ülke Hindistan'da kriket sahaları COVID-19 bakım merkezlerine dönüştürülüyor.

CAN KAYBI 300 BİNİ GEÇTİ

Hindistan’da son 24 saatte 4455 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 303 bin 751’e ulaştı. Son 24 saatte 222 bin 315 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede toplam vaka sayısı ise 26 milyon 752 bin 447 olarak açıklandı.