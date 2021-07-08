Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiliz Kraliyet Donanmasına ait HMS Defender muhrip gemisinin düzenlediği ve Rus güçlerinin uyarı ateşiyle karşılık verdiği olay hakkında konuşan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Londra ve Washington'un çatışmaya gebe durumlarda bile Kiev'e göz yummaya hazır olduğunu belirtti. Karadeniz'deki hadiseyi provokasyon olarak niteleyen Ryabkov "Provokatörlerle mümkün olduğunca açık konuşmak, bir dahaki sefere provokasyonlarını bir kenara bırakmaları ve buraya burnunu sokmamaları gerektiğini tane tane anlatmak gerekir" dedi. Ryabkov, Moskova'nın her macerapereste karşılık vermeye hazır olduğunu ekledi.

23 Haziran'da Rusya'nın savunma yetkilileri, Kırım açıklarından geçip ülkenin kara sularını ihlal eden Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu. Rusya tarafından ‘provokasyon’ olarak görülen olayın hemen ardından Moskova’daki İngiliz Büyükelçi, Rus Dışişleri’ne çağrılmıştı. İngiliz yetkililerse geminin Rusya’nın karasularından değil, Ukrayna’nın karasularından geçtiğini savunmuştu. Kırım, Ukrayna’daki aşırı milliyetçi grupların eylemlerinin yarımadaya sıçraması ardından 2014’te düzenlenen göstermelik bir referandum ile Rusya’ya bağlandığını duyurdu. Ancak söz konusu referandum hiçbir ülke tarafından tanınmadı.

Rusya'da düşen uçaktaki 19 kişinin cansız bedenine ulaşıldı Rusya'da 28 kişiyi taşıyan ve dün düşen uçağın enkazında 19 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı.