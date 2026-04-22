İstanbul, 27-28 Nisan’da düzenlenecek 6. OECD Beceriler Zirvesi’ne ev sahipliği yapacak. Bakan Işıkhan, zirvenin küresel beceri politikalarında kritik bir dönüm noktası olacağını belirtirken, 64 ülkeden üst düzey katılımın beklendiği organizasyonun açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek.

CEMAL EMRE KURT- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, küresel ölçekte beceri politikalarının ele alınacağı önemli bir organizasyona İstanbul’da ev sahipliği yapacak.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, organizasyonun, küresel beceri politikaları açısından önemli bir dönüm noktası olacağını söyledi.

OECD Beceriler Zirvesi İstanbul’da düzenlenecek! Bakan Işıkhan: 40 ülke davet edildi

6. OECD Beceriler Zirvesi, 27-28 Nisan tarihlerinde İstanbul’da düzenlenecek.

Ana teması “Nesiller Arası Yeteneğin Ortaya Çıkarılması” olan zirvenin açılışı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla 27 Nisan’da Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirilecek.

Organizasyona 64 ülkeden yaklaşık 40 ülkenin bakan ve bakan yardımcısının katılması bekleniyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası