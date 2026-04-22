Okullarda yaşanan saldırıların ardından 6 aylık eylem planı devreye alındı. Bakan Göktaş, sahada 102 personelle çalışmaların sürdüğünü, yüzlerce aileyle doğrudan temas kurularak psikososyal destek sürecinin başlatıldığını açıkladı.

EMRAH ÖZCAN- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, okul saldırılarının ardından 6 aylık bir eylem planı hazırladıklarını bildirdi.

Kabine toplantısı sonrası soruları cevaplayan Göktaş “Kayıp yaşayan ailelere yas danışmanı tahsis ettik. Her okula özel birim kurarak psikososyal destek süreci başlattık. Sadece okul bazlı değil, çalışan meslek gruplarını da kapsayan bir vaka yönetimi yürütüyoruz” dedi.

Bakanlıktan kapsamlı vaka yönetimi: Kaybı olan aileye 'yas danışmanı' tahsis ettik

Sahada 102 personelle olduklarını belirten Göktaş “Okul çevresindeki 216 haneyi ziyaret ederek 146 aileyle doğrudan temas kurduk. Kahramanmaraş özelinde ayrı bir çalışma yürütmek gerekiyor.

Bakanlıktan kapsamlı vaka yönetimi: Kaybı olan aileye 'yas danışmanı' tahsis ettik

Süreci yerinden yönetebilmek amacıyla Hayrullah Mahalle Muhtarlığı bünyesinde bir Psikososyal Destek Görüşme Ofisi’ kurmayı planlıyoruz” açıklamasında bulundu.



