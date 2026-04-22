450 bin suçluya biyometrik takip geliyor. Kurallara uymayanlar için sistem otomatik uyarı verecek, hızla müdahale edilecek.

YÜCEL KAYAOĞLU- Adalet Bakanlığının uzun süredir gündeminde bulunan denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulanmasıyla ilgili olarak Biyometrik İmza Yöntemi ile Takip Sistemi Projesi (BİOSİS) ihale safhasına geldi.

Bakanlığın 2025 yılı faaliyet raporuna göre, mevcut 4 farklı elektronik izleme ünitesiyle sadece 3 bin kişi takip edilebilirken, BİOSİS sayesinde 450 bin yükümlünün tamamına yakını izlenebilecek.

450 bin suçluya biyometrik takip: İlk defa Türkiye'de uygulanacak

Yükümlülerin kendi elektronik cihazları üzerinden biyometrik doğrulama ve GPS ile takip edileceği sistem, ek donanım ve saha personeli ihtiyacını ortadan kaldırarak maliyetleri düşürecek.

Dünyada ilk defa Türkiye’de uygulanması planlanan proje kapsamında sistem yükümlülere gönderilen bildirimlerle anlık konum ve biyometrik veri tespiti yapacak.

Kamu yararına çalışma ve imza yükümlülüğü gibi süreçlerde polis merkezine gitme zorunluluğu kalkarken, personel tasarrufu sağlanacak. Kısıtlı bölge ihlallerinde otomatik uyarı veren sistem, insan onuruna saygılı ve daha az müdahaleci bir yapı sunacak. Takip edilme psikolojisinin suç eğilimini azalttığı vurgulanan raporda, projenin toplum güvenliğini artıracağı belirtildi.



Haberle İlgili Daha Fazlası