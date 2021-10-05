Türkiye Gazetesi

Kiliselerde Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu (CIASE) Başkanı Jean-Marc Sauve, Fransız kiliselerinde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismara uğradığını 2,5 yıllık araşmayla raporladı.

Raporun merkezinde cinsel istismar kurbanlarının yer aldığını ifade eden Sauve, kiliselerde 1950'den bu yana 216 bin çocuğun cinsel istismar mağduru olduğunun belirlendiğini kaydetti. Sauve, söz konusu mağdurların yüzde 60'ının, bu olayın özel hayatlarını ciddi anlamda etkilediğini aktardığını kaydetti.

KİLİSE GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALMADI

Katolik Kilisesinin cinsel istismar olaylarına karşı gerekli önlemleri almadığını vurgulayan Sauve, bu kurumu sorumluluk almaya çağırdı. Sauve, kiliselerde 1950'den bu yana çocuklara cinsel şiddette bulunan rahip sayısının ise 2 bin 900 ile 3 bin 200 arasında olduğunu belirtti.

2000'li yıllara kadar kiliselerde mağdur olan çocuklara karşı kayıtsız kalınmasına tepki gösteren Sauve, kiliselerdeki bazı yetkililerin de cinsel istismar olaylarına karşı sessiz kaldığını ve tepki göstermediğine dikkati çekti.

Sauve, Fransız toplumunda 5,5 milyon kişinin çocukluğunda cinsel şiddete maruz kaldığını kaydetti.

Kanada'da bir yatılı kilise okulunda daha yüzlerce çocuk mezarı bulundu Kanada'nın Saskatchewan eyaletinde bulunan ve 1997'ye kadar hizmet vermeye devam eden bir yatılı kilise okulunun bahçesinde, yüzlerce ceset kalıntısının olduğu yeni çocuk mezarları bulundu.

Kanada'da kilise okulunun bahçesinde 215 çocuk cesedi bulundu Kanada'da eski bir yatılı kilise okuluna ait arazide 215 çocuk cesedi kalıntılarının olduğu mezarlık bulunurken, ölümlerin belgelenmemiş olduğu kaydedildi.

Fransa’da 1950’den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığı açıklandı Kiliselerde Cinsel İstismarları Araştırma Komisyonu, Fransa’da 1950’den bu yana en az 10 bin çocuğun kiliselerde cinsel istismara maruz kaldığını açıkladı.