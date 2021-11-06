Türkiye Gazetesi

Almanya yeni bir Covid-19 dalgası ile uğraşıyor. Ülkede günlük vaka sayıları yeniden tırmanışa geçti. Son 24 saatte 37 bin 120 kişiye Covid-19 tanısı konurken,virüse yakalanan 154 kişi de hayatını kaybetti.

Almanya'da günlük vaka sayıları salgının başından beri ilk defa iki gün üst üste en yüksek seviyeye ulaştı.



Salgının gölgesinde seçimlere giden Almanya'da günlük vaka sayıları iki gün üst üste rekor kırdı

SON 2 GÜNDE REKOR KIRILDI

Robert Koch Enstitüsü'nden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 37 bin 120 kişide kovid-19 tespit edilirken, virüse yakalanan 154 kişi hayatını kaybetti. Dün itibariyle 33 bin 949 ile en yüksek günlük vaka sayısı tespit edilmişti.

TOPLAM CAN KABI 100 BİNE DAYANDI

Aşılamada önde gelen ülkelerden olan Almanya’da toplam vaka sayısı 4 milyon 709 bin 488'e, toplam can kaybı sayısı 96 bin 346'ya çıktı. 4 Kasım itibariyle ülke genelinde halkın yüzde 66,9'u tam olarak aşılandı.

Yunanistan’da vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı Yunanistan'da günlük yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısının salgının başından bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı bildirildi.

Ukrayna'da günlük Covid-19 vaka sayı rekor kırdı Ukrayna'da Covid-19 salgınında son 24 saatte 27 bin 377 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük en yüksek vaka sayısına ulaşıldı.

Avusturya ve Çekya'da vakalarda ciddi artış görüldü Avusturya ve Çekya’da günlük yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış yeni tedbirleri gündeme getirdi.