Türkiye Gazetesi

OSMAN SAĞIRLI

Rohingya mültecileri, nefret söylemini engelleyemediği ve savunmasız Müslüman azınlığa karşı Myanmar’da şiddeti artırdığı gerekçesiyle Facebook aleyhinde Kalifornaya’da 150 milyar dolarlık dava açtı. Mülteciler, Myanmar'ın 10 yıllık soykırımını teşvik ettiğini iddia ederek mahkemeye sundukları şikâyette “Facebook’a güç veren algoritmalar, dezenformasyonu ve gerçek dünyada şiddete dönüşen aşırı düşünceyi teşvik ediyor” denildi. Dava dilekçesinde Facebook’un katliamlarda parmağı olduğu belirtilerek “Aileler yok edildi, çocukluklar kaybedildi, hayatlar mahvoldu ve bütün topluluklar yeryüzünden silindi” ifadeleri yer aldı.



Myanmar’da Tatmadaw olarak bilinen ordunun, “temizlik operasyonları” olarak adlandırdığı organizasyonu desteklemek için yüzlerce kişiden oluşan bir trol ordusu kurduğu ve bunlar tarafından yapılan paylaşımlar sebebiyle çok sayıda kişinin hedef alındığı vurgulandı. 2018’de BM insan hakları müfettişleri, Facebook kullanımının şiddeti körükleyen nefret söyleminin yayılmasında önemli bir rol oynadığını ortaya çıkarmıştı. Şikayette anılan o yıl Facebook’ta Rohingyalara ve diğer Müslümanlara saldıran 1.000’den fazla gönderi, yorum ve görüntü örneği yer aldı.



Myanmar'da yaşayan Rohingya Müslümanlarına uzun süredir şiddet uygulanıyor; evleri yakılıyor ve sistematik şekilde katlediliyor

Uluslararası Ceza Mahkemesi, bölgedeki suç iddialarına ilişkin dava açtı. Eylül ayında bir ABD federal yargıcı, Facebook’a Myanmar’da sosyal medya devinin kapattığı Rohingya karşıtı şiddetle bağlantılı hesapların kayıtlarını yayınlamasını emretti. Facebook daha önce Myanmar’da nefret söylemiyle mücadele çabalarını hızlandırma sözü vererek ülkenin dilini konuşan düzinelerce insanı işe aldı. Ancak insan hakları grupları, uzun süredir sosyal medya devini, dezenformasyonun ve yanlış bilgilerin çevrim içi ortamda yayılmasını önlemek için yeterli çabayı göstermemekle suçluyor. Eleştirmenler, platformunda nefret söylemi konusunda uyarıldığında bile şirketin harekete geçmediğini söylüyor. Facebook, dava konusu olan şikâyet ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Benzer bir davanın da İngiltere’de açılması için hazırlık yapılıyor.

YUNAN'IN ÖLÜME TERK ETTİĞİ KAMERUNLU AİHM'E BAŞVURDU

Yunanistan’ın düzensiz göçmenlere uyguladığı şiddet mahkemelik oldu.



Kamerunlu İbrahim Obbo

Kamerunlu İbrahim Obbo, 14 Eylül’de botla Sisam adasına geçti. Yakalandıktan sonra Yunan güvenlik güçleri tarafından bir bota bindirilen Obbo ile iki arkadaşı, dövülerek suya atıldı. Can yeleği verilmeyen göçmenler, Kuşadası’na doğru yüzdü. Obbo, sahile ulaşırken iki arkadaşı boğuldu. Jandarma tarafından Aydın Geri Gönderme Merkezine götürülen Obbo, insanlık dışı muamele ve hayat hakkına açık ihlalden kaynaklı zararının karşılanması için 100 bin avro manevi tazminat talebiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine başvurdu.

Bangladeş'in Rohingya müslümanlarına zulmü sürüyor Bangladeş, 100 bin Müslümanı zorla bir adaya yerleştiriyor. Ülkenin dışişleri bakanı, sık sık afetlerin yaşandığı adayı “mükemmel bir yer” olarak nitelendirdi

Yavuz Selim Kıran: Rohingya Müslümanlarının evlerine dönüşlerini sağlamak istiyoruz Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Türkiye'nin Rohingya mültecilerine kapılarını açan ülkelerin yanında durmaya devam edeceğini belirterek, “Rohingya Müslümanlarının gönüllülük esası çerçevesinde, güvenli ve insanlık onuruna yakışır bir şekilde Myanmar’daki evlerine dönüşlerini sağlamak istiyoruz. Bu amaçla, uluslararası toplum çabalarına ivme kazandırmalıdır" dedi.