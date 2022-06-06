Türkiye Gazetesi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan yurt dışı uçuşların yarın itibariyle başlayacağını bildirdi. Söz konusu seferlerin, Duesseldorf, Salzburg, Frankfurt, Berlin, Hamburg ve Münih uçuşları olduğu öğrenildi.

YARIN BAŞLIYOR

Vali Tuncay Sonel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ordu-Giresun Havalimanı'ndan Duesseldorf, Salzburg, Frankfurt, Berlin, Hamburg ve Münih uçuşlarının yarın itibarıyla başlayacağını belirtti.

Sonel, açıklamasında, desteklerinden dolayı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Ordu-Giresun sınırı yeniden belirlendi ​Ordu ile Giresun arasındaki sınır yeniden tespit edildi.

Ordu-Giresun Havalimanında yoğun gün Pistten çıkan yolcu uçağının kurtarma çalışmaları sebebiyle Trabzon Havalimanı 24 saat kapatılınca tüm uçuşlar Ordu-Giresun Havalimanına yönlendirildi.

Ordu-Giresun Havalimanı 2 yılda 1,5 milyon yolcuyu aştı Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın tek ve dünyanın üçüncü olan ve 36 milyon ton taş dökülerek inşa edilen Ordu-Giresun Havalimanından yararlanan yolcu sayısı 2 yılda 1,5 milyon yolcuyu aştı.

Ordu Giresun havalimanına 13 milyon taş Türkiye'nin 'deniz üzerine kurulan ilk havalimanı' unvanını taşıyan Ordu-Giresun Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor.

Ordu Giresun havalimanı için 27 teklif geldi Ordu-Giresun Havalimanı'nın üst yapı çalışmaları için açılan ihalede 27 firma teklif verdi