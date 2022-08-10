Türkiye Gazetesi

Liwonde milli parkından Kansungu milli parkına nakledilen hayvanların görüntüleri renkli kareleri ortaya çıkardı. Filler kasaları özel olarak tasarlanmış tırlarla 350 kilometrelik yolculuk sonrasında araçlardan vinçlerle alınarak yere bırakıldı.

"YENİ İSTİHDAMLARA YOL AÇACAK"

Malavi Milli Parklar ve Yaban Hayatı kurumunun yöneticisi Brighton Kumchedwa, “Operasyonun başarıyla tamamlanmasının mutluluğu içindeyiz. Kasungu Milli Parkı'na filler ve diğer yaban hayatı türlerinin eklenmesi, Malavi turizmine katkı yapacak, yeni istihdamlara yol açacak ve hayvanları koruma odaklı faaliyetlere maddi kaynak sağlayacaktır” dedi.

Çin'de filler karakol bastı! Çin’de karakola dalan yabani filler, paniğe sebep oldu. Filler, karakolda karınlarını doyurup sonra ormana döndü.

Fillerin güzergahında 150 binden fazla kişiye tahliye Çin’de doğal koruma alanlarından uzaklaşan 14 vahşi Asya filinin ilerlediği Yunnan eyaletinde 150 binden fazla kişi tahliye edildiği açıklandı.