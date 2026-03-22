İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani, ABD Başkanı Trump’ın “İran’ın elektrik santrallerini vuracağız” açıklamasına karşılık İsrail ve Körfez ülkelerine uyarıda bulundu: 48 saat içinde su depolayın ve telefonlarınızı şarj edin.

ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı konusunda Tahran yönetimine seslenerek, “Eğer İran 48 saat içinde Boğazı tehdit olmaksızın açmazsa, ABD İran’ın elektrik santrallerini vuracak” demişti. Gerginlik, bölgedeki enerji güvenliğini ve uluslararası diplomatik tansiyonu artırdı.

Trump'ın bu sözlerine İran cephesinden tepkiler peş peşe gelirken, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan’ın Yardımcısı İsmail Sekab İsfahani de Trump’ın tehdidine sosyal medyadan cevap verdi.

"SU DEPOLAYIN, TELEFONLARI ŞARJ EDİN"

Sekab İsfahani, X hesabından yaptığı paylaşımda İsrail ve Körfez ülkelerindeki halka “48 saat içinde su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin” uyarısı yaptı.

Sekab İsfahani, Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin Trump’ı baskı altına aldığını iddia ederek, İran’ın olası saldırılarının ABD ve İsrail’in altyapısını tehdit edeceğini belirtti. Bu saldırıların ABD’yi daha ağır bir baskı altına sokacağını öne sürdü.

Öte yandan, İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Muhammed Rıza Arif de konuya ilişkin yaptığı açıklamada, İran altyapısına yapılacak saldırının bölgede yaygın elektrik kesintilerine yol açacağı uyarısında bulundu.

"BÖLGEDEKİ ENERJİ TESİSLERİNİ İMHA EDECEĞİZ"

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yaptı. Galibaf, “Ülkemizdeki altyapı hedef alınırsa, bölgedeki enerji ve hayati tesisler meşru hedef olacak ve geri dönülmez şekilde imha edilecektir. Petrol fiyatları da uzun süre yüksek seviyelerde kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Galibaf, ayrıca karşı tarafın hamlelerinin boşa çıkarılacağını ve planlarının etkisiz hale getirileceğini vurguladı.

