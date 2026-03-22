Trump’ın 48 saatlik ültimatomuna Tahran’dan cevap: Her şeyi yapacağız
Trump’ın 48 saatlik ültimatomuna cevap veren Tahran, enerji altyapısına yönelik en ufak saldırıda ABD ve İsrail’in bölgedeki tüm tesislerini, bilişim ağlarını ve ABD ortaklığındaki tüm şirketleri "meşru hedef" ilan ederek yok edeceğini duyurdu. Hürmüz'ün de yıkılan enerji santrallerinin yeniden inşasına kadar açılmayacağı bildirildi.
- İran, Hürmüz Boğazı'nı tamamen kapatacağını ve yıkılan enerji santralleri yeniden inşa edilene kadar açmayacağını belirtti.
- İran, Siyonist rejimin tüm elektrik santrallerini, enerji altyapısını ve bilgi teknolojisi tesislerini hedef alacağını duyurdu.
- Bölgede Amerika ortaklığındaki tüm şirketlerin tamamen yok edileceği ifade edildi.
- Bölgede ABD üssüne ev sahipliği yapan ülkelerin elektrik santrallerinin meşru hedef olacağı belirtildi.
- İran, düşman enerji santrallerine zarar verirse, ülkelerini ve halkın çıkarlarını savunmak için her şeyi yapacaklarını ve belirtilen hedeflerin durmaksızın yok edilmesi sürecinin başlayacağını açıkladı.
- Hürmüz Boğazı'nın sadece ABD ve İsrail ile bağlantılı "zararlı trafiğe" kapalı olduğu ve henüz tamamen kapatılmadığı, İran'ın güvenlik ve çıkarlarının güvence altına alındığı belirli koşullar altında geçişin gerçekleştirilebileceği yinelendi.
Orta Doğu'da enerji hatları üzerinden yükselen gerilim, küresel piyasaları ve diplomatik dengeleri sarsacak devasa bir askeri restleşmeye dönüştü.
İran Silahlı Kuvvetlerinin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Hürmüz Boğazı'nı açmaması halinde İran'ı enerji santrallerini hedef almakla tehdit etmesinin ardından açıklama yayımladı.
Rus ordusu bir gecede 100 yıl geriye gitti! Trump'ın yapamadığını Elon Musk yaptı: Putin’in kozu elinde patladı
Açıklamada, ABD’nin Orta Doğu’daki ekonomik çıkarlarının tamamen yok edilmesini amaçlayan "büyük cihat için her şeyin hazır" olduğu belirtilerek misillemede izlenecek yola ilişkin şu maddelere yer verildi:
İRAN RESTİ ÇEKTİ: ONARANA KADAR KAPALI
"Hürmüz Boğazı tamamen kapatılacak ve yıkılan enerji santrallerimiz yeniden inşa edilene kadar açılmayacaktır. Siyonist rejimin tüm elektrik santralleri, enerji altyapısı ve bilgi teknolojisi (BİT) tesisleri geniş çapta hedef alınacaktır. Bölgede Amerika ortaklığındaki tüm şirketler tamamen yok edilecektir. Bölgede ABD üssüne ev sahipliği yapan ülkelerin elektrik santralleri meşru hedefimiz olacaktır."
Trump'ın İran tehdidi piyasaları vurdu! Bitcoin 2 haftanın en düşük seviyesinde
"SAVUNMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAĞIZ"
İran’ın savaşı başlatan olmadığına işaret edilen açıklamada, "Ancak düşman enerji santrallerimize zarar verirse, ülkemizi ve halkımızın çıkarlarını savunmak için her şeyi yapacağız. Belirtilen hedeflerin durmaksızın yok edilmesi süreci başlayacak. ABD ile müttefiklerinin bölgedeki enerji, petrol ve sanayi altyapısını yok etme operasyonlarımızın devamını hiçbir şey engelleyemez." ifadeleri kullanıldı.
Hürmüz Boğazı'nın sadece ABD ve İsrail ile bağlantılı "zararlı trafiğe" kapalı olduğu ifade edilen açıklamada, boğazın henüz tamamen kapatılmadığı, İran’ın güvenlik ve çıkarlarının güvence altına alındığı belirli koşullar altında geçişin gerçekleştirilebileceği tekrarlandı.