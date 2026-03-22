Elon Musk’ın SpaceX şirketi, Rus kuvvetlerinin kullandığı Starlink internet erişimini Şubat ayında aniden kesti. WSJ’nin özel haberine göre, interneti kesilen Rus ordusu savaş alanındaki canlı görüntüleri ve birlik iletişimini kaybederek adeta "Soğuk Savaş" yöntemlerine geri döndü. Ukrayna bu kaostan faydalanarak iki yıldır elde edemediği büyüklükte bir alanı tek hamlede geri aldı.

Ukrayna cephesinde dengeler, uyduların kapatılmasıyla bir gecede değişti. Rus komutanların sahadaki birliklerini kontrol etmek ve dron saldırılarını koordine etmek için kullandığı Starlink sistemi devre dışı kalınca, Moskova’nın taarruz gücü beklenmedik şekilde zayıfladı.

SpaceX’in sadece Ukrayna onaylı "beyaz liste" cihazlara izin vermesi, Rus ordusunu iletişim kanallarından mahrum bıraktı.

Rus ordusu bir gecede 100 yıl geriye gitti! Trumpın yapamadığını Elon Musk yaptı: Putin’in kozu elinde patladı

"SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNE GERİ DÖNDÜLER"

WSJ’ye konuşan Ukraynalı özel kuvvetler askerleri, Starlink kesintisinin ardından Rusların telsiz trafiğine mahkum kaldığını iletti. Ukrayna istihbaratı, şifreli internet kanalları yerine telsiz kullanan Rus birliklerinin tüm planlarını anbean dinlemeye başladı.

Ukraynalı bir subay durumu şu şekilde açıkladı:

"Starlink olmadan Ruslar izole oldu. Saklandıkları evlerin dışında ne olup bittiğini bile bilmiyorlar. Telsizlerinden hangi rotayı izleyeceklerini bir gün önceden duymaya başladık."

PUTİN’İN PLANLARI ALTÜST OLDU

İnternet erişiminin kesilmesiyle birlikte Rusya'nın drone saldırılarında hız kaybı yaşandı. Rus komutanlar, firar etmediklerini kanıtlamak için askerlerinden istedikleri "video teyitlerini" bile alamaz hale geldi.

Komuta-kontrol kaybı, Putin’in ABD arabuluculuğundaki görüşmelerde elini güçlendirmek için başlattığı hamleleri de boşa çıkardı.

Ukrayna ordusu, Rusların bu zayıf anını değerlendirerek Zaporijya ve Dnipro bölgelerinde yaklaşık 150 mil karelik alanı hızla geri aldı.

İletişim kopunca Rus birlikleri koordinasyon sağlayamadı. Ukrayna küçük birliklerle hızlı saldırılar düzenleyerek Rus hatlarını çözdü.

RUSYA’NIN "GEÇİCİ ÇÖZÜM" ÇIKMAZI

Moskova şu an kablolu iletişim ve Çin menşeli uydu sistemleriyle aradaki açığı kapatmaya çalışıyor ancak hiçbir yöntem Starlink kadar etkili olmuyor.

WSJ’ye göre, Rus ordusu içeride de bir "güven krizi" yaşıyor. Kremlin’in devlet kontrolündeki mesajlaşma sistemlerini zorunlu kılmasına rağmen, Rus komutanlar istihbarat servisinin (FSB) kendilerini dinlemesinden korktuğu için bu sistemleri kullanmaya yanaşmıyor.

