Teknoloji dünyasının en tartışmalı ismi Elon Musk, iki kıtadan gelen savcılık soruşturmalarıyla köşeye sıkıştı. Fransa’da deepfake skandalıyla sarsılan Musk, ABD’de ise milyarlarca dolarlık tazminat şokuyla karşı karşıya. X (Twitter) platformundaki manipülasyon iddiaları, ünlü milyarderi tarihin en büyük finansal cezalarından birinin eşiğine getirdi.

Fransız yargısı, Elon Musk'ın sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) platformuna yönelik soruşturmasını derinleştirdi.

Paris Savcılığı, X'in yapay zekası "Grok" tarafından üretilen müstehcen içeriklerin, Haziran 2026'da planlanan borsa halka arzı öncesinde şirket değerini "yapay olarak" artırmak amacıyla kullanılmış olabileceği şüphesini ABD Adalet Bakanlığı (DOJ) ve SEC yetkililerine iletti.

Fransız yetkililer, Musk'ın "siyasi saldırı" olarak nitelediği süreçte X'in Paris ofislerine baskın düzenleyerek incelemelerini sıkılaştırdı.

Fransa’dan ABD’ye 'Elon Musk' uyarısı: "Borsa oyununa 'deepfake' karıştırdı!"

BORSA OYUNU MU, ALGORİTMA MÜDAHALESİ Mİ?

Soruşturma, sadece müstehcen içerikleri değil, Grok aracının Holokost inkarcı paylaşımları ve Fransız siyasetine müdahale iddialarını da kapsıyor.

Savcılar, SpaceX ve X AI arasındaki birleşme planları doğrultusunda, bu tartışmalı içeriklerin platform trafiğini ve değerini kasten yükseltmek için dolaşıma sokulduğu üzerinde duruyor.

Avrupa Birliği ve İngiltere de benzer şekilde kadın ve çocuklara yönelik sahte videoların üretilmesine dair kendi soruşturmalarını başlattı.

Fransa’dan ABD’ye 'Elon Musk' uyarısı: "Borsa oyununa 'deepfake' karıştırdı!"

ABD JÜRİSİ: "HİSSEDARLARI YANILTTI"

Musk'a yönelik bir diğer büyük darbe ise okyanusun ötesinden, Kaliforniya'dan geldi. Federal jüri, Musk'ın 2022'deki satın alma sürecinde paylaştığı tweetlerle Twitter'ın hisse fiyatını kasten düşürdüğüne ve yatırımcıları yanılttığına karar verdi. Kararla birlikte dünyanın en zengin adamının hissedarlara yaklaşık 2,6 milyar dolar tazminat ödemek zorunda kalabileceği ileri sürüldü.

Kararın ardından Musk'ın avukatları temyize gideceklerini açıklarken, davacı avukatları "Kimse yasaların üzerinde değildir" mesajını verdi.

