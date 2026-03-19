ABD Başkanı Donald Trump'ın sert ambargoları sebebiyle enerji kriziyle boğuşan Küba'ya Rusya'dan can simidi niteliğinde bir hamle geldi. Financial Times'ın bildirdiğine göre, Rus petrol ve doğalgazı taşıyan iki tanker Küba'ya doğru yola çıktı.

ABD Başkanı Trump'ın uyguladığı enerji ambargosu sebebiyle yaklaşık üç aydır enerji sevkiyatı yapılamayan Küba'da geçtiğimiz pazartesi günü ulusal elektrik şebekesi tamamen çökmüştü.

RUSYA'DAN DİKKAT ÇEKEN KÜBA HAMLESİ

Financial Times'ın bildirdiğine göre, enerji kriziyle boğuşan Küba'ya Rusya'dan yardım eli uzandı. Denizcilik istihbarat şirketi TankerTrackers'ın kurucu ortaklarından bir isim, Rus petrol ve doğalgazı taşıyan iki tankerin ABD'nin deniz ablukasına rağmen Küba'ya doğru ilerlediğini kaydetti.

Trumpın hedefindeki Kübaya Rusyadan can simidi: Dev tankerler yola çıktı

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE ULAŞMALARI BEKLENİYOR

Gemilerin bu ay sonuna kadar Küba limanına varması bekleniyor. Anatoly Kolodkin isimli Rus bayraklı dev tanker, Primorsk limanından ayrılarak Küba'nın Matanzas limanına doğru yola çıktı. Yaklaşık 730 bin varil Rus ham petrolü taşıyan geminin ay sonuna kadar Matanzas'a ulaşacağı tahmin ediliyor. Yaklaşık 27 bin ton doğal gaz yüklü olduğu tahmin edilen Hong Kong bayraklı Sea Horse tankerinin ise önümüzdeki günlerde Küba'ya varması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "Küba'yı ele geçirme onuruna erişebileceğime inanıyorum. İster serbest bırakayım, ister alayım, onunla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum... Şu anda çok zayıflamış bir milletler" ifadelerinde bulunmuştu.

Ertesi gün Kremlin, Moskova'nın Havana'daki yetkililere yardım etme konusundaki kararlılığının devam ettiğini açıklamıştı. Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Elbette, her türlü yardımı sağlamaya hazırız ve tüm bu konular Kübalı muhataplarımızla birlikte ele alınıyor" demişti.

ABD'NİN KÜBA'YA PETROL ENGELİ

ABD Başkanı Donald Trump, 30 Ocak'ta, Küba'ya petrol satan veya sağlayan ülkelerden gelen tüm mallara gümrük vergisi uygulanmasını öngören başkanlık kararnamesini imzalamıştı. Beyaz Saray, bu kararın, Küba'nın "zararlı eylem ve politikalarına" karşı ABD'nin ulusal güvenlik ve dış politika çıkarlarını korumayı amaçladığını savunmuştu.

Trump, 1 Şubat'ta Küba yönetimiyle petrol tedarikinin düzenlenmesi konusunda görüşmelerin başlatıldığını duyurmuş, Küba ise bunu yalanlamıştı. Hükümet, dışarıdan petrol gelmeden ayakta kalabilmek için acil durum paketini devreye sokmuştu.

