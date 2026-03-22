ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları sonrası Bitcoin, 70 bin doların üzerinde tutunamadı. 68 bin dolara kadar gerileyen lider kripto para birimi, son 2 haftanın en düşük seviyesini gördü.

Orta Doğu'daki gerilim piyasaları da etkilemeye devam ediyor. Bölgede gittikçe artan tansiyon, riskli varlıklar olan kripto paraları vurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik sert açıklamaları lider kripto para birimi Bitcoin'de düşüşe neden oldu.

TRUMP'TAN İRAN'A TEHDİT

Trump, "Eğer İran 48 saat içinde hiçbir tehdit olmaksızın Hürmüz Boğazı’nı tamamen açmazsa, Birleşik Devletler İran'ın tüm enerji santrallerini yerle bir edecek ve yok edecektir; operasyona da en büyük santralden başlanacaktır." dedi.

Trump'ın İran tehdidi piyasaları vurdu! Bitcoin 2 haftanın en düşük seviyesinde

İRAN'DAN MİSİLLEME CEVABI

İran ise Trump'ın tehdidine misilleme ile cevap verdi. İran Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Daha önce yapılan uyarılara istinaden, eğer İran’ın yakıt ve enerji altyapısına düşman tarafından saldırı gerçekleşirse, bölgede ABD ve siyonist rejime ait tüm enerji, bilişim teknolojileri ve tatlı su arıtma altyapıları hedef alınacaktır." denildi.

BİTCOİN GERİ ÇEKİLDİ

Trump'ın tehdit mesajı ile artan gerilim sonrası Bitcoin'de hızlı bir geri çekilme yaşandı. Hafta sonuna görece yatay başlayan Bitcoin, cumartesi günü 70 bin doların üzerinde tutunmayı başardı. Ancak gece saatlerinde satış baskısının artmasıyla birlikte fiyat sert şekilde geriledi.

Trump'ın İran tehdidi piyasaları vurdu! Bitcoin 2 haftanın en düşük seviyesinde

BİTCOİN 2 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNİ GÖRDÜ

Bitcoin gelişmelerin ardından 68 bin dolar seviyesine indi. Böylece lider kripto para birimi 10 Mart'tan bu yana en düşük seviyesini gördü.

