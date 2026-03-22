TBMM, bayramın ardından yoğun mesaiye başlayacak. Gündemde ise depremzedelere yüzde 74 konut indirimi sağlayacak düzenlemeyi içeren kanun teklifi, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin yasal düzenlemeler, doğum izninin uzatılması ve bedelli askerliğin 417 bin liraya çıkarılmasını öngören teklifler var.

Türkiye Büyük Millet Meclisi, Ramazan Bayramı tatilinin ardından mesaiye yoğun bir şekilde devam edecek. Meclis Genel Kurulunun gündemine ilk olarak 6 Şubat depremlerinden etkilenenlere yüzde 74 konut indirimi sağlayacak düzenlemeyi de içeren 19 maddelik kanun teklifi gelecek.

BEDELLİ 417 BİN TL OLACAK

Söz konusu teklifle, Savunma Sanayi Fonu'nu desteklemek amacıyla bedelli askerlik ücreti yaklaşık 417 bin liraya çıkarılacak. Yeni düzenlemeyle birlikte şans ve bahis oyunlarında reklam giderleri artık vergiden düşülemeyecek. Ayrıca kripto alım satımı vergilendirilerek, kripto borsasında kayıt dışılığın önüne geçilmesi sağlanacak.

DOĞUM İZNİNİN UZATILMASINI ÖNGÖREN TEKLİF GÖRÜŞÜLECEK

Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunda ise doğum iznini 24 haftaya çıkaracak teklifin görüşmelerine devam edilecek. Bu düzenlemeyle, özel sektör çalışanlarının babalık izni 10 güne çıkarılarak memurlarla eşitlenecek. Aynı teklif kapsamında, sosyal ağ sağlayıcılarının 15 yaş altındaki çocuklara hizmet sunması engellenirken, oyun dağıtıcılarının Türkiye'de temsilci bulundurması zorunlu hale getirilecek.

18 yaş altı suçlulara ilişkin Meclis araştırması da çalışmalarını sürdürüyor. Araştırma komisyonu, bu hafta yapacağı iki toplantıda hukukçuları ve akademisyenleri dinleyecek.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE'DE YASAL DÜZENLEME AŞAMASI

Diğer yandan "Terörsüz Türkiye" hedefinde ise yasal düzenleme aşaması için gözler bayram sonrasına çevrildi. Tarihi Komisyonda üyesi bulunan siyasi partiler, olası yasal düzenlemelere ilişkin çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un, ortak raporu hazırlayan siyasi partilerin grup koordinatörleriyle bir araya gelmesi bekleniyor.

