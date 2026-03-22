İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD Başkanı Trump’ın “İran’ı haritadan silme” açıklamasını 'düşmanın çaresizliği' olarak nitelendirdi ve Hürmüz Boğazı’nın geçişlerine ilişkin uyarıda bulundu.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’ı haritadan silme açıklamasına sosyal medyadan cevap verdi.

Pezeşkiyan, X hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, “İran'ı haritadan silme yanılsaması, tarih yazan bir milletin iradesi karşısındaki çaresizliği ve acizliği gösteriyor. Tehditler ve terör, İran halkını daha da birleştiriyor” ifadelerini kullandı.

"PERİŞAN EDİCİ ŞEKİLDE CEVAP VERECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ayrıca, Hürmüz Boğazı’nın geçişlere kapatılması iddialarına da değinerek, “Hürmüz Boğazı, İran topraklarına saldıranlar hariç tüm ülkelerin gemilerine açıktır. Tehditlere sahada perişan edici şekilde cevap vereceğiz” dedi.

TRUMP NE DEMİŞTİ?

ABD Başkanı Donald Trump, TruthSocial hesabından yaptığı paylaşımda, “Amerika Birleşik Devletleri İran'ı haritadan sildi” ifadelerini kullanmıştı.

