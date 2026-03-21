Bugün gece ve gündüzün eşitlendiği eşikteyiz ancak bahar yerini sağanak yağmur ve soğuğa verdi. Marmara’dan Güneydoğu’ya kadar uzanan geniş bir hat, çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisi altında. İstanbul özelinde ise gri gökyüzü ve "güneşsiz günler serisi" en az 1 hafta daha uzadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise yarın yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.