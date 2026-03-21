"Cemre düştü" derken Meteoroloji’den yeni rapor geldi: Soğuk ve yağmur 7 gün daha etkili olacak
Bugün gece ve gündüzün eşitlendiği eşikteyiz ancak bahar yerini sağanak yağmur ve soğuğa verdi. Marmara’dan Güneydoğu’ya kadar uzanan geniş bir hat, çok bulutlu ve yağışlı bir havanın etkisi altında. İstanbul özelinde ise gri gökyüzü ve "güneşsiz günler serisi" en az 1 hafta daha uzadı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ise yarın yurt genelinin çok bulutlu, Marmara, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz (Sinop ve Samsun hariç), Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Denizli, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Hatay, Adana, Mersin, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevreleri ile Gaziantep'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının, yurdun batı kesimlerinde 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Güneydoğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Hatay, Adana, Mersin, Elazığ, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Şanlıurfa çevreleri ile Gaziantep'in doğu, Van'ın güney kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte sel, su baskını, heyelan, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yükseklerde tipi, buzlanma ve don gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ VE KAR ERİMESİ UYARISI
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.
5 günlük hava tahmin raporuna göre ise, yurt genelinde yağmur ve soğuk perşembe gününe kadar etkili olacak.