İhlas Haber Ajansı
Görenler telefona sarıldı! Jandarma bölgeyi emniyete aldı
Ordu'nun Ünye ilçesine bağlı Yüceler Mahallesi sahilinde ilginç anlar yaşandı.
Edinilen bilgilere göre, sahilde bir cismin bulunduğunu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.
Yapılan incelemede cismin insansız deniz aracı (İDA) olduğu değerlendirildi. Bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemleri alınırken, çevre güvenlik çemberine alındı.
İMHA EDİLECEK
Yapılacak detaylı incelemenin ardından İDA’nın yaklaşık 2 mil açığa çekilerek imha edileceği öğrenildi.
Olayla ilgili inceleme sürüyor.
