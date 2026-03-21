Piyasaların nabzını tutan İslam Memiş, 2026 yılına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerini yineledi. Küresel gelişmeler, savaş etkisi ve merkez bankalarının politikalarıyla şekillenen finansal tabloya dikkat çeken Memiş, yatırımcıyı “uzun vadeli strateji” konusunda net bir dille uyardı.

Memiş’e göre 2026 yılı, finansal piyasalarda sert dalgalanmaların yaşanacağı bir dönem olacak. Daha önce Kasım 2025’te yaptığı uyarıları hatırlatan uzman isim, aynı noktada durduğunu belirterek şu mesajı verdi: "2026 yılı genel itibariyle bir manipülasyon yılı. 2026 yılının sonuna kadar her ay bütün yatırım araçlarında sert dalgalanmalara hazır olun. O yüzden yatırımcının yapması gereken tek bir şey varsa o da uzun vadeli plan yapacak. Birikimleri, varlıkları üzerinden al-sat yapmayacak. Kredili işlemlerden, kaldıraçlı işlemlerden uzak duracak"

"BİLEREK ENFLASYONU PATLATACAKLAR" Savaşın piyasalara olan etkilerini anlatan Memiş şunları söyledi: "Hürmüz boğazı kapatıldı ve dolayısıyla da Körfez ülkeleri üretmiş oldukları petrol ve doğal gazları ihraç edemediler. Dünyaya satamadılar. Körfez ülkeleri yine nakit ihtiyacını gidermek için altın ve gümüş satmak zorunda kaldılar.

Başta Amerika Merkez Bankası, Fed, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararlarını açıkladı ve faizlerde bir değişikliğe gitmediler. Bilerek ve isteyerek piyasalarda bu manipülasyon fiyatlamasını istedikleri için, bilerek ve isteyerek enflasyonu patlatmak istedikleri için, ki patlatacaklar. Merkez bankalarının özellikle faiz indirime ihtimali raftan kalktı. Tekrar faiz artırımlarının ihtimali güçlendi. Üçüncüsü ise yine altın ve gümüşlerini satan ve bu süreci böyle devam ettiren bir yatırımcı portföyü karşımızda var. Bu etkenlerden dolayı altın ve gümüş fiyatları tekrar sert bir şekilde geriledi"

ALTINDAKİ DÜŞÜŞ KALICI DEĞİL Memiş’e göre gram altındaki geri çekilmeler kalıcı değil. Özellikle fiziki piyasada makas aralıklarının açılması nedeniyle fiyatların birebir hissedilmeyebileceğini belirten İslam Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı: "Ons altın uluslararası piyasalarda 4497 dolar seviyesinden %3,5 civarında değer kaybı gerçekleştirirken gram altın TL fiyatı yine ons altından olumsuz yönde etkilenerek haftayı fiziki altın tarafında 6.980 TL seviyesinden tamamladı. Rakamsal değer yine gram altın TL fiyatının 6.980 lira seviyesinden kapatmasına neden olurken önemli olan soru şu. Pazartesi günü piyasalar açıldıktan sonra serbest piyasalarda fiziki altın tarafında 7.000 TL seviyesinin altında bir gram altın yatırımcı alabilecek mi?

Ons altın tarafında yaşanan bu geri çekilme, ons gümüş tarafında yaşanan bu geri çekilme fiziki tarafta çok hissedilmeyebilir. Her ne kadar diğer videolarımda 7.000 TL seviyesinin altına çok rakam beklemiyorum desem de ons altın nedenli yaşanan bu düşüşle birlikte rakamsal değerlerin yine 7.000 TL seviyesinin altına sarkmasına neden olduğunu gözlemliyoruz. Yatırım araçlarında uzun vadeli bir planlama yapmamışsanız ve uzun vadeli planlamada o ana trende odaklanmamışsanız panik olabilirsiniz. Ancak benim nazarımda panik olacak herhangi bir şey yok. Yani bu yıl ana trendle alakalı, gram altın tarafında 10.000 lira seviyesini yıllık bazda beklemeye devam ediyorum. Bu öngörümde herhangi bir revize yok. Önemli olan yıllık bazda ana trende odaklanmak. O yüzden benim için ana trend yukarı yönlü olduğu için her düşüşü bir alım fırsatı olarak gördüğümü söyleyebilirim"

Memiş’e göre altın ve gümüşün yönünü belirleyecek en kritik faktör petrol fiyatları. Brent petrol için iki senaryo öne çıkıyor: "Savaş biterse: Petrol düşer, altın ve gümüş yükselir Petrol 200 dolara çıkarsa: Değerli metallerde düşüş sürer" Bu nedenle yatırımcıların sadece altına değil, enerji piyasalarına da odaklanması gerektiğini ifade etti.

2026'NIN 2 YILDIZI VAR Gümüş yatırımcısına "sabır" tavsiye eden İslam Memiş, 2026 yılının asıl parlayan yıldızlarını açıkladı: Borsa İstanbul ve Bitcoin. BIST 100 endeksinde 13.000 puan altındaki sarkmaların kademeli alım fırsatı olduğunu belirten Memiş, "Benim nazarımda 2026 borsanın ve Bitcoin’in yılıdır. Bu sert düşüşler beklediğim 'Altın Vuruş' değil, sadece ara düzeltmelerdir. 6.000 dolar seviyelerine daha vakit var" diyerek sözlerini noktaladı.

