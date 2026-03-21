Yap-İşlet-Devret modeliyle yürütülecek Pozantı-Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Alternatif Otoyolu projesiyle, İç Anadolu’dan gelen ağır vasıta trafiği Adana şehir merkezine girmeden Osmaniye ve Doğu-Güneydoğu yönüne aktarılacak. Mevcut güzergâh 40 kilometre kısalacak. Ağır vasıta trafiği yüzde 30 azalacak

Cemal Emre Kurt - Doğu ve Güneydoğu illerine ulaşımda dengeleri değiştirecek Pozantı-Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Alternatif Otoyolu projesiyle birlikte, Türkiye’nin en zorlu geçişlerinden biri olan Adana-Ankara Otoyolu güzergâhındaki Adana-Pozantı-Ulukışla (Tekir Rampası) kesimi için rahatlama dönemi başlıyor.

Günde yaklaşık 15 bin aracın kullandığı ve ağır tonajlı araçlar nedeniyle sık sık yavaşlama ve kaza riski yaşanan yolda, transit yük trafiğinin önemli bir bölümünün yeni otoyola kaydırılması hedefleniyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Yap-İşlet-Devret modeliyle yürütülecek projeyle, İç Anadolu’dan gelen ağır vasıta trafiğinin Adana şehir merkezine girmeden Osmaniye ve Doğu-Güneydoğu yönüne aktarılacak. Proje, sadece yeni bir yol değil; şehir içi transit yükü dışarı alan, lojistiği yeniden kurgulayan stratejik bir ulaşım hamlesi olarak öne çıkıyor. Pozantı-Ceyhan OSB Otoyolu’nun Kamu-Özel iş birliği (Yap-İşlet-Devret) modeliyle inşa edilmesi planlanıyor. İnşaatta ilk etabın ise 2026 yılı sonunda hizmete açılması hedefleniyor.

YAKIT VE ZAMANDAN TASARRUF

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Yap-İşlet-Devret modeliyle yürütülecek projeyle, İç Anadolu’dan gelen ağır vasıta araçların Adana şehir merkezine girmeden Doğu-Güneydoğu yönüne aktarılması planlanıyor. Toplam 89 kilometrelik ana hat ve 18 kilometrelik bağlantı yollarından oluşacak Pozantı-Ceyhan OSB Otoyolu, 2x3 şeritli otoyol standardında inşa edilecek. Proje kapsamında 4 adet uzun tünel, 1 büyük viyadük ile çok sayıda alt geçit ve üst geçit yer alacak. Yeni otoyol, mevcut güzergâhlara kıyasla yaklaşık 40 kilometre daha kısa olacak. Osmaniye’nin Toprakkale ilçesi civarında mevcut Tarsus- Adana- Gaziantep Otoyolu ile birleşecek. Bu kısalma sayesinde yakıt tüketiminde azalma, nakliye süresinde kısalma ve lojistik maliyetler düşüş sağlanacak. Güzergâh, özellikle ağır tonajlı araçlar için daha güvenli ve daha ekonomik bir alternatif sunacak.

KAMYON TRAFİĞİ %30 AZALACAK

Adana-Ulukışla hattında yer alan ve yüzde 14’e varan eğimleriyle Türkiye’nin en dik rampaları arasında gösterilen Tekir Rampası, özellikle tır ve kamyon trafiğinde uzun yıllardır dar boğaz olarak öne çıkıyor. Ağır vasıta yoğunluğu nedeniyle bu kesimde sık sık yavaşlama ve zincirleme kazalar yaşanıyor. Yeni otoyolun devreye girmesiyle birlikte Tekir Rampası’ndaki ağır tonajlı araç trafiğinin yüzde 30’a varan oranda azalması öngörülüyor.

