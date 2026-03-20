Para piyasalarının nabzını tutan İslam Memiş, yatırımcıyı ekran fiyatlarına karşı uyardı. "Fiyatın değil, miktarın önemli olduğu bir süreçten geçiyoruz" diyen Memiş, özellikle altın ve gümüş tarafındaki baskılanmanın bir "manipülasyon fiyatlaması" olduğunu ve bu seviyelerin Mayıs-Haziran aylarında mumla aranacağını ifade etti.

Borsa İstanbul 100 endeksi, 051 puanlık bir düşüşle 12.000–13.000 puan aralığındaki denge arayışını sürdürüyor. İslam Memiş, bu seviyelerin altında kademeli alım fırsatlarının devam edeceğini vurguladı. Memiş, yıl sonuna kadar endeksin 16.000 puan ve üzerine çıkmasını beklediğini ifade etti. Döviz cephesinde ise dolar/TL kuru 44,32 kuruş seviyesinde seyrediyor. Uluslararası piyasada dolar endeksinin 100 seviyesinin üzerinde olduğunu belirten Memiş, “Dövizde düşüş yönlü bir beklentimiz yok” dedi. Euro/TL ise serbest piyasada 51,03 seviyesinde bulunuyor; Memiş, 1,16’nın altındaki euro fiyatlarını ucuz, 1,15’in altını ise bedava olarak değerlendirdi.

Ons altındaki 4705 dolar seviyesine kadar yaşanan geri çekilmeyi petrol fiyatlarındaki yükselişe bağlayan Memiş, şu değerlendirmeyi yaptı: "110 dolar seviyesinin üzerinde hatta 111 dolar seviyesinde şu anda %4 yükselişte 111 dolar seviyesinde olan bir petrol fiyatı var karşımızda. Haliyle de altın, gümüş gibi diğer metallerde sert bir şekilde değer kaybetti.

"BU FIRSATLARI DEĞERLENDİRİN" Petrol 115 dolara gittiği zaman ons altın ne yaptı? 4700'e geldi. Tekrar 4700 dolar seviyesinden de 4950 4970 denemesini yapar mı? Yapar. Ne zaman yapar? Önümüzdeki hafta yapar. Çünkü petrol fiyatlarındaki gerileme burada destek verir. Özellikle altın almak isteyen, gümüş almak isteyen, altın borcu olan, düğün yapacak fırsat bekliyordu, fırsat kolluyordu veya elinde şu anda doları, eurosu olan, dövizi olan yatırımcılar vardır. Bence bunlar muhteşem fırsatlar. Yani bu fırsatları bence iyi değerlendirmek lazım.

KUYUMCUYLA PİYASA ARASINDAKİ FARKA DİKKAT ÇEKTİ Peki 7.000 TL seviyesinin altından sarkabilir mi? büyük bir ihtimalle sarkacak gibi duruyor ama sonuç itibariyle bu kuyumculardan fiziki altın tarafında 7.000 TL seviyesinin altında bir gram altın alabilir misiniz sorusunun cevabı bende hayır. Fiyatın görülmesi ayrı bir şeydir. Fiyata sahip olmak o mala o ürene o fiyattan sahip olmak farklı bir şeydir. O yüzden birbirine ayırt etmek lazım.

"FİYATLAR KALICI DEĞİL" Bu fiyatlar çok kalıcı değil. Bu düşüşler çok kalıcı değil. Bu fiyatlardan mutlaka ilave yapmak gerektiğini şahsen düşünüyorum. alım yapmanın mutlaka önemli bir karar olduğunu düşünüyorum. Dünya ekonomileri iyi bir yere gitmiyor. Enflasyon bağıra bağıra geliyor Altın tarafındaki bu fiyatlar mayıs ayında çok aranır. Haziran ayında çok aranır. Bu fiyatları bence kaçırmamak gerekiyor. Elinde altın ve gümüş bulunduranlar için bir problem yok. Fiyatın değil miktarın önemli olduğu bir süreçten geçtiğimizi ben tekrar belirtmek isterim.

Ortadoğu’daki gerilimin bölgesel bir savaşa dönüşme riskine de değinen İslam Memiş, "Eğer bir bölgesel savaş patlak verirse ekonomi konuşmanın bir manası kalmaz, dünya bambaşka bir yere evrilir" uyarısında bulundu. Bayram tatilinin ardından piyasaların pazartesi günü çok daha enerjik başlayacağını öngören uzman, gümüş tarafında ise rasyo takibinin önemini hatırlatarak sabırlı olunması gerektiğini vurguladı.

