Orta Doğu'daki ateş çemberi piyasaları alt üst etti. Petrol fiyatları sert yükselirken, "güvenli liman" olarak bilinen altın ise beklentilerin aksine satış baskısı yedi. Bu durum altında 43 yıl sonra bir ilk yaşanmasına neden oldu.



ABD’nin Ortadoğu’ya ilave asker sevk edeceğine yönelik haber akışı, enerji fiyatlarının yükselebileceği ve enflasyonist baskıların artabileceği beklentisini güçlendirirken, bu durum faizlerin yüksek kalacağı öngörüsünü destekledi.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ Hafta başına 5 bin dolar seviyesinin üzerinde başlayan altının ons fiyatı cuma günü 4 bin 500 doların altına sarkarak haftayı 4 bin 497 dolardan kapattı.



ALTINDA 43 YIL SONRA BİR İLK Küresel piyasalarda sert düşüş yaşayan altının haftalık kaybı yüzde 10'u aştı. Böylece altın 1983'ten bu yana en büyük haftalık kaybını yaşadı.



JEOPOLİTİK RİSKLER VE ENFLASYON BEKLENTİSİ ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik başlattığı saldırıların ardından bölgede artan gerilim, küresel ekonomi üzerinde baskı oluşturuyor. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı uzun süreli bloke etme ihtimali ise enerji fiyatlarının yüksek seyretmesine ve enflasyonun artmasına yol açabileceği endişesini beraberinde getiriyor.

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR? Altın, enflasyona karşı bir güvenli liman olarak görülse de yüksek faiz oranları, getiri sağlamayan varlıkların cazibesini azaltıyor.

FAİZ ARTIRIMLARI MASADA Küresel aracı kurumlar, Avrupa Merkez Bankası ile İngiltere Merkez Bankası’nın faiz artırma ihtimalinin yükseldiğini ve bu adımların en erken nisan ayında gelebileceğini değerlendiriyor.

FED'DEN ENFLASYON MESAJI ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısında faizleri sabit tutarken, enflasyon beklentisini yukarı yönlü revize etti. Fed Başkanı Powell, para politikası görünümünün savaş nedeniyle yüksek belirsizlik içerdiğini söyledi.

ALTINDA SON DURUM Gram altın spot piyasada haftayı 6 bin 406 TL'den kapattı. Kapalıçarşı'da ise 7 bin 15 lira seviyesinde. Spot piyasa ile Kapalıçarşı arasındaki makas 600 lira civarında bulunuyor.

