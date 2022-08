Türkiye Gazetesi

Çevre Ajansı, İngiltere’deki 14 bölgenin sekizinde kuraklık yaşandığını bildirdi. Devon and Cornwall, Solent and South Downs, Kent and South London, Herts and North London, East Anglia, Thames, Lincolnshire ve Northamptonshire ile East Midlands bölgelerinde kuraklık ilan edildi.

The Guardian’ın ulaştığı belgelere göre Çevre Ajansı, Ağustos ayında iki bölgenin daha kuraklığa geçmesini bekliyor. Bunlar Yorkshire ve West Midlands. Grup, yağış miktarındaki azalmayı tartışmak için bu yazın başlarında da bir araya gelmiş ve İngiltere’yi dört acil kurak hava derecesinin ilk aşamasında sınıflandırmıştı. Ancak şimdi bölgelerin çoğunluğu kuraklık aşamasında olarak sınıflandırıldı.

Kuraklık ilan edilmesiyle birlikte vatandaşların ve su şirketlerinin su kullanımına ilişkin düzenleme gelebilir. Bu aşamada, binaların, araçların ve pencerelerin temizlenmesinde sprinkler kullanımının yasaklanması da dahil olmak üzere daha ciddi önlemler de alınabilir.

TARIMDA AKSAMALAR SÖZ KONUSU

Çiftçiler, gelecek yıl için ekin ekmek konusunda kararsız ve ekin üretiminin aksayacağına yönelik endişe duyuluyor. Su Bakanı Steve Double “Ülkenin bazı bölgelerinde kaydedilen en kurak Temmuz ayının ardından şu anda ikinci bir sıcak hava dalgası yaşıyoruz. Etkileri yönetmek için hükümet ve Çevre Ajansı da dahil olmak üzere diğer ortaklar tarafından halihazırda harekete geçilmektedir. Tüm su şirketleri, temel kaynakların hala güvende olduğuna dair bize güvence verdi ve biz de bu kaynakları koruma görevlerinin olduğunu açıkça belirttik.” dedi.

Önceki kurak yazlar yağışlı sonbaharlarla dengelenirken su tedariği üzerinde en kötü etkiler gerçekleşmemişti. Ancak toplantıda iklim değişikliği nedeniyle bu yıl kurak koşulların devam edeceği belirtildi.

İngiltere’de en son 2018 yılında kuraklık ilan edilmişti. Bu yılki kuraklığın iklim değişikliğinden kaynaklanıp kaynaklanmadığını belirlemek için henüz bir araştırma yapılmamış olsa da, Met Office tarafından 2018'deki kurak koşullar ve aşırı sıcaklığın iklim değişikliğinden 30 kat daha fazla olduğu tespit edildi.

İngiltere'deki tüm coğrafi bölgelerde art arda beş ay ortalamanın altında yağış ve ortalamanın üzerinde sıcaklıklar oldu. Nehir akışları, yeraltı suyu seviyeleri ve rezervuar stoklarının tümü Temmuz ayında azaldı. Çevre Ajansı tarafından takip edilen on üç nehirde şimdiye kadar kaydedilen en düşük su seviyesi görülüyor ve toprak nem açığı 1976 kuraklığının sonunda görülenle karşılaştırılabilir.

İngiltere'de şehrin ortasında bir buçuk metrelik Boa yılanı derisi bulundu İngiltere’nin başkenti Londra’daki meşhur Thames Nehri’nin kenarında 1,5 metrelik Boa yılanı derisi bulundu. Güney Amerika’ya özgü Boa yılanları zehirsiz ancak boyutları ve kuvvetleri nedeniyle oldukça tehlikeli türler arasında.

İngiltere'de su kullanımına kısıtlama: 'Hortum kullanma yasağı' geliyor İngiltere genelinde rekor seviyede sıcaklıklar etkisini sürdürürken, ülkenin en büyük su ve atık su hizmetleri şirketi başkent Londra ve çevresinde su kullanımına kısıtlama getirileceğini bildirildi. Ülkede aşırı su kullanımına ilişkin yeni kısıtlamalar yapılması bekleniyor.