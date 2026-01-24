Washington’un, Küba’nın petrol ithalatını kesmek için denizden abluka planını masaya aldığı öne sürüldü.

ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Küba’nın petrol ithalatını durdurmak amacıyla denizden abluka uygulamayı değerlendiriyor.

ABD merkezli Politico’da yer alan habere göre, Washington yönetimi Küba’ya yönelik yeni planlar üzerinde duruyor.

TRUMP YÖNETİMİNDE "YÖNETİM DEĞİŞİKLİĞİ" HEDEFİ

Haberde, ismini paylaşmak istemeyen ABD’li bir yetkilinin verdiği bilgilere göre, ABD yönetiminin yıl sonuna kadar Küba’da yönetim değişikliği hedeflediği iddia edildi.

Washington’un bu hedef doğrultusunda ekonomik ve enerji alanında baskıyı artırmayı planlıyor.

"ENERJİ, KÜBA REJİMİNİ BOĞMANIN YOLU"

Yetkilinin aktardığı ifadeler haberde aynen yer aldı. Buna göre, deniz ablukası seçeneği Küba’ya petrol akışını tamamen kesmeyi amaçlıyor. Yetkili, bu yaklaşımı "Enerji, Küba rejimini boğarak öldürmenin bir yöntemidir." sözleriyle dile getirdi.

PETROL İTHALATINA TAM ABLUKA PLANI

Planlara yakın üç ayrı kaynak, Trump yönetiminin Küba’da rejim değişikliği için yeni taktikleri masaya yatırdığını aktardı. Bu taktikler arasında, Küba’ya yönelik petrol ithalatına tam kapsamlı bir deniz ablukası uygulanması seçeneğinin de bulunyor.

Öte yandan Venezuela’dan Küba’ya yapılan petrol tedarikinin kesilmesiyle birlikte Meksika, Küba’nın en büyük yakıt tedarikçisi konumuna gelmişti.

Trump’ın Küba’ya petrol ve para akışını tamamen durduracağı uyarısından sonra Meksika, Havana’ya yakıt gönderimini sürdürüp sürdürmemeyi masaya yatırıyor.

Meksikalı yetkililer, Washington ile ticaret ve güvenlik başlıklarında temaslar sürerken ABD’den gelebilecek misilleme adımlarına karşı ciddi kaygı taşıyor.

MARCO RUBİO DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Söz konusu üç kaynaktan ikisine göre, bu sert plan Trump yönetimi içindeki bazı Küba hükümeti karşıtı isimlerin talebiyle gündeme geldi. Aynı kaynaklar, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun da bu yaklaşımı destekleyen isimler arasında yer aldığını aktardı.

WASHİNGTON’DA GÖRÜŞ AYRILIĞI SÜRÜYOR

ABD yönetimi içinde bu adımın uygulanıp uygulanmayacağı konusunda henüz net bir karar bulunmuyor.

Üç ayrı kaynağa göre, Trump yönetimi içinde deniz ablukası gibi ileri bir hamlenin gerekli olup olmadığı konusunda yoğun tartışmalar devam ediyor.

