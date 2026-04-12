ABD'de Trump yönetimi, yargı bağımsızlığını tartışmaya açan skandal bir operasyona imza attı! Tufts Üniversitesi’nde Filistin lehine yazdığı makale nedeniyle vizesi iptal edilen Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ü haklı bularak sınır dışı edilmesini engelleyen göçmenlik yargıçları, Trump tarafından görevden alındı

ABD'de Trump yönetimi, Türk öğrenci Rümeysa Öztürk’ün sınır dışı edilmesini engelleyen göçmenlik yargıçlarını görevden aldığı ortaya çıktı.

Tufts Üniversitesi'nde eğitim gören Rümeysa Öztürk, üniversite yönetiminin Filistin politikasını eleştiren bir makale kaleme almasının ardından Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun hedefi haline gelmişti. Rubio tarafından vizesi iptal edilen Öztürk hakkında sınır dışı davası açılmıştı. Ocak ayında davayı gören yargıç Roopal Patel, Öztürk'ün sınır dışı edilmesi için hiçbir yasal gerekçe olmadığına hükmederek genç öğrencinin ABD'de kalmasının yolunu açmıştı.

Öztürk ve Filistinli Mohsen Mahdawi’nin sınır dışı edilmesine karşı çıkan iki göçmenlik yargıcını görevden aldı. Cuma günü gerçekleştirilen tasfiye dalgasında, bu iki ismin yanı sıra dört yargıcın daha işine son verildi.

YARGIÇLARA "SINIR DIŞI EDİN" BASKISI

New York Times'ın ulaştığı bilgilere göre, Adalet Bakanlığı onlarca göçmenlik yargıcını görevden alırken, görevdeki isimlere sığınma taleplerini reddetmeleri ve sınır dışı kararları vermeleri yönünde baskı uyguluyor.

Federal yargıçların aksine doğrudan Adalet Bakanlığı’na bağlı çalışan göçmenlik yargıçları, idari kararlarla işlerini kaybedebiliyor.

REKOR DÜZEYDE GÖREVDEN ALMA

Trump yönetimi göreve geldiğinden bu yana 100’den fazla göçmenlik yargıcını görevden alırken, yerlerine kendi politikalarına daha uygun 140 yeni isim atadı. Görevden alınan yargıç Patel, yaptığı açıklamada, temel ilkenin adil yargılanma hakkı olduğunu öne sürerek, aktif olarak direnç gösterdiği baskıların sonucunda işini kaybettiğini ifade etti.

Haberle İlgili Daha Fazlası