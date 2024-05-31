Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > ABD Gürcistan'da devrim yapmaya çalıştı! Kobakhidze'den ilişkileri gözden geçirme çağrısı

ABD Gürcistan'da devrim yapmaya çalıştı! Kobakhidze'den ilişkileri gözden geçirme çağrısı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
ABD Gürcistan&#039;da devrim yapmaya çalıştı! Kobakhidze&#039;den ilişkileri gözden geçirme çağrısı
Gürcistan, Abd, İrakli Kobakhidze, Haber

Dünya Haberleri

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, ABD'nin ülkesinde devrim yapmaya çalıştığını öne sürdü. Kobakhidze, Tebriz ile Washington hattında ilişkilerin yeniden gözden geçirilmesi için çağrı yaptı.

ABD Gürcistan'da devrim yapmaya çalıştı... Bu iddialar Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'ye ait. Kobakhidze, Washington yönetimi ile ilişkilerin gözden geçirileceğini söyledi.
 
Gürcistan'da "yabancı etki" yasa tasarısı nedeniyle muhalifler bir süredir sokaklarda gösteriler yapıyor.  Söz konusu yasa Gürcistan'ın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana tarihindeki en büyük protestolardan birine yol açtı.
 
Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, söz konusu gösterilerden ABD'yi sorumlu tuttu. Kobakhidze, Washington'un "yabancı etki" yasasının kabul edilmesi üzerine cezai tedbirler alması emri vermesinin ardından ilişkilerin gözden geçirilmesi için büyükelçi ile görüşeceğini söyledi.
 
RIA haber ajansına konuşan Kobakhidze gazetecilere verdiği demeçte Washington ile ilişkilerin zarar gördüğünü belirtti
 
Düzenleyen:  - Dünya
Fenerbahçe ile anılan Talisca'dan sarı-lacivertli kalp paylaşımı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD'li mevkidaşı Blinken ile görüştü - DünyaBiden'ın Gazze planı masadaBiden'dan 3 aşamalı ateşkes yorumu: Hamas'ın olmadığı bir Gazze sağlayacağız - DünyaÜç aşamalı ateşkes yorumu!Hamas Biden'ın duyurduğu ateşkes teklifini olumlu karşıladı - Dünya"Kalıcı ateşkesi olumlu karşılarız"Bakan Fidan: NATO'nun Ukrayna savaşına dahil olmasını istemiyoruz - Dünya"Ukrayna neyse Gazze de o olmalıTrump'tan ABD'yi faşistlikle suçladı, Biden'dan cevap gecikmedi - DünyaBiden'dan cevap gecikmediKızıldeniz'de hareketler saatler! ABD uçak gemisi balistik füzelerle vuruldu - DünyaKızıldeniz'de hareketli saatler! ABD uçak gemisi vuruldu
Sonraki Haber Yükleniyor...