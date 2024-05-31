Gürcistan'da "yabancı etki" yasa tasarısı nedeniyle muhalifler bir süredir sokaklarda gösteriler yapıyor. Söz konusu yasa Gürcistan'ın Sovyetler Birliği'nden bağımsızlığını kazandığı 1991'den bu yana tarihindeki en büyük protestolardan birine yol açtı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze, söz konusu gösterilerden ABD'yi sorumlu tuttu. Kobakhidze, Washington'un "yabancı etki" yasasının kabul edilmesi üzerine cezai tedbirler alması emri vermesinin ardından ilişkilerin gözden geçirilmesi için büyükelçi ile görüşeceğini söyledi.

RIA haber ajansına konuşan Kobakhidze gazetecilere verdiği demeçte Washington ile ilişkilerin zarar gördüğünü belirtti

ABD Gürcistan'da devrim yapmaya çalıştı... Bu iddialar Gürcistan Başbakanı İrakli Kobakhidze'ye ait. Kobakhidze, Washington yönetimi ile ilişkilerin gözden geçirileceğini söyledi.