ABD hava sahasını kapattı! Nedeni ortaya çıktı

ABD Federal Havacılık İdaresi, 15 Ağustos’ta yapılması planlanan Donald Trump–Vladimir Putin görüşmesi öncesinde Alaska’nın Anchorage kenti üzerindeki hava sahasını kapattı. 48 kilometrelik dev bir yasak bölge ilan edilirken, kararın iki liderin gizli zirvesiyle bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), 15 Ağustos’ta yapılması planlanan Donald Trump–Vladimir Putin görüşmesi öncesinde, Alaska’nın Anchorage kenti üzerindeki hava sahasını geçici olarak kapattı. 

48 KİLOMETRELİK YASAK BÖLGE

FAA açıklamasına göre, 15-16 Ağustos tarihlerinde geçerli olacak kısıtlama, Anchorage çevresinde 48,3 kilometrelik (30 mil) yarıçapı kapsıyor. Uçuş yasağı, deniz seviyesinden 5,5 kilometre (17.999 feet) yüksekliğe kadar uygulanacak.

ABD’nin en büyük şehirlerinden Anchorage, hem idari hem ticari hem de askeri bir merkez olarak stratejik öneme sahip. Yüzölçümü 5 bin kilometrekareyi aşıyor, nüfusu ise yaklaşık 300 bin.

GÖRÜŞMENİN YERİ RESMEN AÇIKLANMADI

15 Ağustos’ta yapılması planlanan Trump–Putin görüşmesinin yeri henüz resmen açıklanmadı. Ancak Amerikan yönetimi, iki liderin Alaska’da bir araya gelmesi için hazırlık yapıyor. Bu kapsamda, Beyaz Saray yetkilileri Anchorage’a gitti.

Trump, 7 Ağustos’ta yaptığı açıklamada, kendisi, Ukrayna Devlet Başkanı ve Putin arasında “üçlü bir toplantı” için “çok iyi bir şans” olduğunu söylemişti. Ancak 9 Ağustos’ta, Putin ile 15 Ağustos’ta Alaska’da görüşmeyi kabul ettiğini duyurdu.

ANCHORAGE'DA PROTESTO HAZIRLIĞI

14 Ağustos’ta Anchorage’da, ABD Başkanı Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in buluşmasına karşı kitlesel protestolar düzenlenmesi planlanıyor. 

