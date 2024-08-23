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ABD ve Hindistan savunma ürünlerinde birbirlerine öncelik tanıyacak

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
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ABD ve Hindistan savunma ürünlerinde birbirlerine öncelik tanıyacak

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Müttefikler ABD ve Hindistan, savunma ürünleri tedarikinde yeni bir anlaşma yaptı. İki ülke de savunmayla ilgili malzeme ve malların tedarikinde birbirlerine öncelik verecek.

ABD ve Hindistan, savunmayla ilgili malzeme ve malların tedarikinde birbirlerine öncelik vermek üzere tasarlanmış bir düzenleme konusunda anlaşmaya varıldığını açıkladı.

ABD'nin Yeni Delhi Büyükelçiliği, Hindistan ile bağlayıcı olmayan bir Tedarik Güvenliği Düzenlemesi (SOSA) yapıldığını duyurdu.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, SOSA kapsamında iki ülkenin ulusal savunmayı destekleyen mal ve hizmetlere karşılıklı öncelik sağlamayı kabul ettiği belirtildi.

Düzenlemenin, "iki ülkenin de ulusal güvenlik ihtiyaçlarını karşılamak üzere tedarik zincirinde beklenmedik aksaklıkları gidermek için ihtiyaç duydukları endüstriyel kaynakları birbirlerinden temin etmelerini sağlayacağı" ifade edildi.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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