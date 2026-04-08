Savaşın 40. gününde ABD ve İran ateşkes konusunda anlaşmaya vardı. Ancak kaynaklar İsrailli yetkililerin ateşkesten memnun olmadığını ve karara isteksizce uyulacağını belirtti. Kaynaklar İsrail'in listesinde daha fazla hedef olduğunu ve İran'da askeri harekat yoluyla ulaşmak istediği daha fazla amaç bulunduğunu öne sürdü.

Dünyanın gözünü ayırmadığı ABD-İran savaşında beklenen haber geldi. ABD Başkanı Donald Trump, İran ile iki haftalık karşılıklı ateşkes ilan edildiğini ve 10 maddelik bir barış planı üzerinde mutabık kalındığını açıkladı.

Orta Doğu'ya bir nebze de olsa nefes aldıran ateşkes kararının ardından dikkat çeken bir haber servis edildi. CNN, konuyla ilgili bilgi sahibi bir İsrail kaynağına dayandırdığı haberine göre İsrailli yetkililerin ABD'nin İran ile vardığı geçici ateşkes anlaşmasından memnun olmadığını ve endişe duyduğunu bildirdi.

İSRAİL ATEŞKESE İSTEKSİZCE UYUYOR

Kaynak, İsrail'in Trump'ın ateşkes kararına uyacağını ancak bunu isteksizce yapacağını belirtti. Kaynağın aktardığına göre, İsrail'in listesinde hâlâ daha fazla hedef var ve İran'da askeri harekat yoluyla ulaşmak istediği daha fazla amaç bulunuyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, mart ayı ortasında Trump'ın ateşkes sağlaması durumunda İsrail'in İran'a yönelik saldırılarını durdurup durdurmayacağı sorusuna cevap vermekten kaçınmıştı.

Netanyahu, 18 Mart'ta CNN'e yaptığı açıklamada ise "Sonuçta Başkan Trump kendi kararlarını veriyor ve ben bu kararlara saygı duyuyor muyum? Evet, duyuyorum" ifadelerini kullanarak alınacak kararlara uyacağı sinyalini vermişti.

