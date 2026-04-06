ABD’de motor arızası yaşayan küçük uçak, trafiğin aktığı otoyola acil iniş yaptı. Pilotun soğukkanlı müdahalesi sayesinde büyük bir facianın eşiğinden dönülürken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler kısa sürede viral oldu.

ABD'nin Pensilvanya eyaletinde motoru arızalanan küçük bir uçak, binlerce aracın seyir halinde olduğu bir otoyola iniş yapmak zorunda kaldı.

HAVALİMANINA İNMEYİ DÜŞÜNDÜ AMA...

New Jersey’den Indiana’ya gitmek üzere havalanan Commander 114B tipi uçak, seyir halindeyken teknik bir arıza yaşadı. Motor gücünün hızla düşmesi üzerine en yakın havalimanına ulaşmak için yönünü değiştiren pilot, mesafenin yeterli olmadığını fark etti. Bunun üzerine deneyimli pilot, saniyeler içinde kritik bir karar alarak rotasını yoğun trafiğin aktığı I-78 otoyoluna çevirdi.

ARAÇLARIN ARASINDAN SÜZÜLDÜ

Araçların yüksek hızla ilerlediği otoyolda büyük bir risk alan pilot, uçağı dikkatli manevralarla alçaltarak adeta araçların arasından süzüldü. Sürücüler neye uğradığını şaşırırken, uçak kontrollü bir şekilde asfalt zemine iniş gerçekleştirdi. Büyük bir ustalıkla gerçekleştirilen iniş sırasında herhangi bir çarpışma yaşanmaması, muhtemel bir kazanın önüne geçti.

Olayın ardından güvenlik ekipleri hızla bölgeye sevk edilirken, otoyolun doğu yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Uçağın yoldan kaldırılması için çalışmalar saatlerce sürerken pilotun olaydan yara almadan kurtulduğu aktarıldı.

Saat 13.00 itibarıyla yolun yeniden ulaşıma açılmasıyla bölgede hayat normale dönerken, yetkililer teknik arızaya ilişkin geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

